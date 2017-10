Tin bóng đá quốc tế 26.8

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa quyết định cấm tuyển nữ Bắc Triều Tiên tham dự World Cup 2015 diễn ra tại Canada, sau khi 5 cầu thủ bị phát hiện sử dụng chất kích thích ở World Cup 2011 ở Đức vừa qua. Bên cạnh đó, 4 trong 5 cầu thủ nữ Bắc Triều Tiên sẽ bị cấm thi đấu 18 tháng, cầu thủ còn lại bị treo giò 14 tháng và Liên đoàn Bóng đá nước này phải nộp phạt 400.000 USD. Ngoài ra, thủ môn của tuyển nữ Colombia Yineth Varon cũng bị thi đấu 2 năm vì lý do tương tự. AFP

Đội trưởng tuyển Đức Philipp Lahm đã khiến dư luận bóng đá Đức xôn xao sau khi chỉ trích những cựu HLV tuyển quốc gia (Rudi Voeller và Juergen Klinsman) và đồng nghiệp trong cuốn hồi ký vừa xuất bản có tựa đề The Subtle Difference. Ngay sau đó, Liên đoàn Bóng đá Đức buộc phải vào cuộc để thảo luận và cho rằng Philipp Lahm đã quá sai lầm với việc làm trên. Hậu vệ CLB Bayern Munich sau đó đã phải lên tiếng về những nhân vật trong cuốn hồi ký của minh. Bild

Liên đoàn Bóng đá Na Uy đã gia hạn hợp đồng với HLV Egil Olsen đến năm 2013 sau những thành tích khá tốt của tuyển quốc gia trong thời gian gần đây. Nhà cầm quân 69 tuổi này từng dẫn dắt tuyển Na Uy trong quãng thời gian từ năm 1990 - 1998 và mới trở lại nắm đội vào tháng 1.2009. Reuters

Libya vừa đồng ý trao quyền đăng cai Africa Cup of Nations 2013 cho Nam Phi để phục hồi đất nước sau chiến tranh. Theo thỏa thuận, Libya sẽ được đăng cai tổ chức Africa Cup of Nations 2017. Như vậy, Nam Phi sẽ đăng cai hai giải đấu lớn của châu Phi trong hai năm liên tiếp là Africa Cup of Nations 2013 và CAN 2014. AFP

Tottenham vừa hoàn tất việc ký hợp đồng mượn 1 năm tiền đạo người Togo Emmanuel Adebayor từ CLB Man City. Adebayor vừa kết thúc hợp đồng cho mượn ở Real Madrid và chính là cầu thủ ghi bàn vào lưới Tottenham trong chiến thăng 4-0 của đội chủ sân Bernabeu ở trận lượt đi tứ kết Champions League mùa trước. AFP

CLB Real Zaragoza đã ký hợp đồng mượn dài hạn tiền vệ cánh Pablo Barrera từ CLB West Ham. Pablo Barrera từng chơi cho tuyển Mexico ở World Cup 2010 và sau đó chia tay CLB UNAM Pumas nhưng lại khômg tìm được vị trí chính thức ở West Ham. Daily Mail



HLV Gerardo Martino của tuyển Paraguay - Ảnh: Reuters

HLV Gerardo Martino - người vừa dẫn dắt tuyển Paraguay vào đến chung kết Copa America 2011 - đã từ chối lời đề nghị hấp dẫn với mức lương khoảng 220.000 USD từ Liên đoàn Bóng đá Colombia để dẫn dắt tuyển quốc gia nước này. Trước đó, HLV Hernan Dario Gomez của tuyển Colombia đã từ chức sau khi đánh một phụ nữ ở trong quán bar tại Bogota. AFP

CLB Udinese đã mua tiền vệ 21 tuổi Gabriel Torje, người đang được mệnh danh là Messi của Romania, từ CLB Dinamo Bucharest. Giống như Messi của Argentina, Torje cao 1,67m và cũng có kỹ thuật hết sức siêu đẳng và đang là đội trưởng của tuyển U.21 Romania. Cùng ngày, Udinese cũng quyết định bán chân sút German Denis cho CLB Atalanta Gazzetta de Sport

CLB Newcastle phải nhờ đến pha lập công của tiền đạo Ameobi ở phút 112 hiệp phụ thứ nhất mới có được trận thắng 2-1 trước đội hạng dưới Scunthorpe để vào vòng 3 League Cup (hai đội hòa nhau 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức). Daily Mail

Kết quả giao hữu: Tuyển Qatar lại gây thất vọng khi thất thủ với tỷ số 1-3 trước U.A.E mặc dù vừa bổ nhiệm HLV Sebastiao Lazaroni dẫn dắt tuyển quốc gia thay cho HLV Milovan Rajevac, trong khi Ấn Độ thua Guyana 1-2. Reuters

