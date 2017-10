Tin bóng đá quốc tế 3.10

Cựu HLV của tuyển Anh Steve McClaren vừa chính thức từ chức sau 10 trận đấu dẫn dắt CLB Nottingham Forest ở Championships. Quyết định trên được đưa ra sau khi Nottingham Forest thúc thủ 1-3 trước đội khách Birmingham khiến hy vọng trở lại Ngoại hạng Anh ngày càng xa vời do đội bóng hiện đang đứng vị trí 21 với 8 điểm, hơn khu vực “cầm đèn đỏ” 1 điểm. AFP

Ban lãnh đạo và các cầu thủ Bayern Munich vừa tổ chức một bữa “nhậu” hoành tráng với bia ở Oktoberfest để chúc mừng cho chuỗi trận ấn tượng đầu mùa giải năm nay. Hiện tại, ngoài việc có được hai trận thắng ở Champions League, “Hùm xám” cũng đang dẫn đầu bảng Bundesliga, trong đó thủ thành Manuel Neuer lập kỷ lục 1.018 phút giữ sạch lưới sau 11 trận đấu. Bild

HLV Fabio Capello của tuyển Anh đã quyết định loại trung vệ Rio Ferdinand trong danh sách 24 cầu thủ cho trận vòng loại EURO 2012 gặp Montenegro sau những sai lầm trong những trận gần đây tại giải Ngoại hạng Anh và đặc biệt là trận hòa 3-3 của M.U với Basel ở Champions League. Tiền vệ Steven Gerrard, Jermain Defoe và Joleon Lescott cũng bị “gạch tên” để thay vào đó là Bobby Zamora, thủ thành Scott Carson và trung vệ Kyle Walker (Tottenham). Reuters

HLV Sam Allardyce của CLB West Ham United (hiện đang chơi ở giải hạng Nhất) vừa tuyên bố muốn chân sút Argentina Carlos Tevez trở lại sân Upton Park sau sự cố từ chối thi đấu ở Munich. Theo báo giới Anh, HLV Roberto Mancini hiện cũng đang xem xét khả năng cho một đội bóng hạng dưới mượn Tevez như là một hình phạt đối với tiền đạo này, nhưng vấn đề đang nằm ở việc chia sẻ chuyện trả mức lương khá cao. Daily Mail



Barcelona sẽ mất hậu vệ Eric Abidal hơn 1 tuần - Ảnh: Reuters

Barcelona đang hết sức lo lắng khi hậu vệ trái Eric Abidal sẽ phải nghỉ thi đấu từ 7-10 ngày do dính chấn thương đùi trong trận thắng Sporting Gijon 1-0 ở La Liga. Như vậy, hàng thủ của đội bóng xứ Calatan vẫn chưa hết khủng hoảng khi Carles Puyol and Gerard Pique cũng chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương. Goal.com

HLV Alex Ferguson của M.U cho biết ông sẽ gia hạn hợp đồng dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford thêm 4 năm trước khi về hưu. Hiện tại nhà cầm quân người Scotland đã 70 tuổi và là một "tượng đài" ở M.U sau 25 năm dẫn dắt đội bóng. “Tôi sẽ ở lại thêm 3-4 năm nữa và sẽ đào tạo thêm một lứa trẻ để tiếp tục thành công cùng với người kế nhiệm”, HLV Ferguson nói với Daily Mail.

HLV Steve Bruce vừa tuyên bố sẽ không từ chức dù đang chịu chỉ trích rất lớn từ người hâm mộ sau trận Sunderland hòa West Brom trên sân nhà ở vòng 7 Ngoại hạng Anh. “Những thất bại giúp tôi rút ra nhiều bài học lớn trong nghiệp cầm quân và đó là điều thường xuyên mà các HLV phải đối mặt. Tôi đang chịu nhiều áp lực, nhưng sẽ chứng minh những điều mọi người đang nghĩ là sai”, Steve Bruce nói với Reuters. Hiện tại, Sunderland đang đứng vị trí thứ 16 với 6 điểm và chỉ hơn khu vực rớt hạng đúng 1 điểm.



Cổ động viên của Racing Club - Ảnh: Reuters

Cảnh sát Argentina cho biết một cổ động viên của CLB Racing Club đã bị bắn trong một cuộc đụng độ giữa người hâm mộ ở trận derby Buenos Aires gặp Independiente sáng nay 3.10. Theo đó, 1.200 cảnh sát được huy động để can thiệp, người đàn ông bị bắn rất may chỉ bị thương nhẹ, còn các tay súng đã nhanh chân tẩu thoát. Vụ việc trên càng gióng lên hồi chuông báo động về nạn bạo lực ở bóng đá Argentina khi trong mùa giải năm nay đã có hai cổ động viên thiệt mạng vì lý do trên. AFP

Tây Nguyên