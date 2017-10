Tin bóng đá quốc tế 6.9

Hơn 150 đội bóng châu Âu đã có mặt tại Zurich (Thụy Sỹ) để tiến hành cuộc họp nhằm thảo luận, đề xuất những quyền lợi với Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Ngoài ra, FIFA nhiều khả năng cũng sẽ chấp thuận việc chia lại thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Theo đó, khu vực này sẽ được chia ra 13 bảng (mỗi bảng 4 đội), chọn đội nhất bảng tham dự World Cup nhằm giảm tải lịch thi đấu cho các cầu thủ. Reuters

Liên đoàn Bóng đá châu Âu vừa bác bỏ kháng cáo của CLB Arsenal về án cấm chỉ đạo 2 trận của HLV Arsene Wenger sau khi nhà cầm quân người Pháp dùng điện thoại để liên lạc với trợ lý trong trận lượt đi vòng play-off Champions League gặp Udinese. Theo đó, HLV Arsene Wenger sẽ bị cấm chỉ đạo trong 2 lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League gặp Borussia Dortmund, Olympiakos vào ngày 13 và 28.9, còn Arsenal cũng bị phạt 10 ngàn euro. AFP

HLV Alex Ferguson của M.U đã nhận được giải thưởng Tor Vergata Ethics in Sport (giải thưởng về đạo đức trong thể thao) của đại học Ý. Tại đây, nhà cầm quân người Scotland đã gặp gỡ, ký tặng và trả lời phỏng vấn của sinh viên về vấn đề đạo đức trong thể thao. Những người đoạt giải thưởng những năm trước gồm: Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu Michel Platini, cựu Chủ tịch CLB AS Roma Franco Sensi, VĐV trượt tuyết Ý Stefania Belmondo, HLV Zdenek Zeman và Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ Ý (AIC) Damiano Tommasi (cựu tiền vệ AS Roma). Gazzetta dello Sport

Cặp tiền đạo Patrick Helmes và Mario Mandzukic của Wolfsburg đã công khai chỉ trích HLV Felix Magath sau khi bị nhà cầm quân này phạt 10 ngàn euro mỗi người do không tuân thủ chiến thuật trong trận thua Borussia Moenchengladbach 1-4 vào ngày 18.8. Người đại diện của Helmes là Gerd vom Bruch nói với tờ Bild: “Những gì đang diễn ra ở Wolfsburg là rất tùy ý. Một công ty lớn như Volkswagen (tài trợ cho CLB Wolfsburg) chắc chắn sẽ không làm như vậy với người lao động của mình”.

Cảnh sát Hy Lạp cho biết một người đàn ông 21 tuổi vừa bị đâm chết và 2 người khác bị thương nặng trong cuộc ẩu đả giữa các nhóm cổ động viên của 2 đội bóng kình địch thuộc đảo Crete là CLB Iraklio và Irodotos. Hiện tại cảnh sát đã bắt giữ 6 người để thẩm vấn để tìm manh mối nghi phạm đâm chết người. AFP



Hậu vệ Eric Abidal trong màu áo Barcelona - Ảnh: AFP

“Gã nhà giàu” mới của bóng đá Pháp Paris Saint-Germain vừa liên hệ với hậu vệ Eric Abidal, người đang đàm phán gia hạn hợp đồng với CLB Barcelona. Theo tờ Sport, hậu vệ 32 tuổi người Pháp đã nhận được một lời đề nghị rất hấp dẫn với bản hợp đồng 3 năm và đang cân nhắc việc ở với đội bóng xứ Catalan. Abidal hiện vẫn còn hợp đồng 1 năm với Barcelona và đang nhắm tới việc gia hạn thêm 2 năm.

Tân HLV của tuyển Iraq Zico đã lên tiếng chỉ trích mặt cỏ nhân tạo ở sân vận động Jalan Besar của Singapore sẽ không thích hợp với một trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á (18 giờ chiều nay, tuyển Iraq của Zico sẽ có trận làm khách trên sân sân Singapore). Cựu danh thủ Brazil nói với các phóng viên rằng mặt sân như vậy chỉ thích hợp cho các học sinh thi đấu. Ở lượt trận đầu tiên bảng B, Iraq thúc thủ 0-2 trước Jordan, trong khi Singapore thua Trung Quốc 1-2. Reuters

CLB Man City đã tiến hành điều tra vụ giám đốc hiều hành của đội là Garry Cook gửi một e-mail làm phiền mẹ của hậu vệ trẻ Nedum Onuoha. Theo bà Anthonia Onuoha, khi đang điều trị chống lại căn bệnh ung thư, bà khá sốc khi nhận được e-mail với nội dung về việc tranh chấp hợp đồng giữa con trai của mình. Tờ The Sun cho hay, hiện bà Anthonia Onuoha cũng vừa yêu cầu Hiệp hội Bóng Anh mở cuộc điều tra đối với sự việc trên, trong khi ông Garry Cook một mực cho rằng e-mail của mình bị hacker tấn công nên gửi nhầm.



Ronaldinho trong lần trở lại tuyển Brazil sau 11 tháng vắng mặt - Ảnh: Reuters

Tiền đạo ngôi sao Ronaldinho đã chơi đủ 90 phút trong lần đầu tiên trở lại đội hình tuyển Brazil sau 11 tháng trong trận giao hữu thắng Ghana 1-0. Bàn thắng được ghi ở phút 44 do công của tiền đạo 31 tuổi của CLB Internacional Leandro Damiao (người lần đầu tiên khoác áo tuyển quốc gia) sau khi hậu vệ Daniel Opare (Ghana) bị đuổi khỏi sân ở phút 34. Reuters

Tây Nguyên