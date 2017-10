Tin bóng đá quốc tế ngày 1.11

Ông chủ Stan Kroenke của CLB Arsenal cho biết đang tìm kiếm kế hoạch kinh doanh của gia đình Glazer ở M.U để áp dụng cho đội bóng thành London. Theo ông này, dù M.U vẫn còn những khoản nợ rất lớn, nhưng lại rất ấn tượng cách mà các ông chủ người Mỹ giúp M.U trở thành đội bóng thành công nhất về thành tích lẫn trên thương trường. Daily Mail

Một cổ động viên Romania tên Dragos Petrut Enache vừa bị buộc tội gây rối trật tự công cộng do nhảy vào sân đánh gãy xương gò má hậu vệ George Galamaz của Steaua Bucharest trong trận gặp Petrolul Ploiesti, thuộc giải vô địch quốc gia nước này cuối tuần trước. Trận đấu buộc phải hoãn lại, George Galamaz sau đó phải nhập viện và sẽ nghỉ thi đấu ít nhất 45 ngày. Ban tổ chức giải xử cho Steaua Bucharest thắng, còn Petrolul Ploiesti bị phạt 3.200 USD. Reuters

HLV Morten Olsen, thường được gọi là “cậu bé già” của bóng đá Đan Mạch, vừa được tưởng thưởng bằng một hợp đồng mới dẫn dắt tuyển quốc gia đến sau World Cup 2014. Theo Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Đan Mạch đây là phần thưởng xứng đáng dành cho HLV Morten Olsen sau khi đưa tuyển quốc gia giành vé trực tiếp dự EURO 2012. AFP

CLB FC Sion của Thụy Sĩ vừa có đơn gửi lên Liên minh châu Âu về việc sẽ áp đặt thuế thu nhập lên 10% đối với Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) khi cho rằng cơ quan này đã cố tình loại đội bóng ra khỏi giải Europa League năm nay. Theo FC Sion, UEFA đã lạm dụng quyền lực, phá vỡ quy tắc và không công bằng trong việc cho rằng 6 cầu thủ của đội bóng này không đủ điều kiện ra sân ở Europa League dẫn đến bị loại vì vi phạm luật chơi. Reuters



Cầu thủ "lắm tài nhiều tật" El Hadji Diouf đã đến CLB mới - Ảnh: AFP

Cựu tiền đạo của CLB Bolton, Liverpool và Rangers là El Hadji Diouf đã chính thức gia nhập đội bóng Doncaster (hiện đang chơi ở Championship) với hợp đồng có thời hạn 3 tháng. Cầu thủ 30 tuổi từng nổi tiếng trong màu áo tuyển Senegal và 2 lần giành “Quả bóng vàng” châu Phi đã thất nghiệp kể từ khi bị Blackburn hủy hợp đồng hồi cuối mùa giải trước. AFP

Tiền đạo trẻ Nile Ranger của CLB Newcastle lại gặp rắc rối khi bị cảnh sát bắt vì tội say rượu rồi gây rối trật tự. Tiền đạo 20 tuổi này từng bị cảnh sát bắt vào tháng 8 do nghi ngờ liên quan đến một vụ án hình sự và hiện cũng chuẩn bị ra tòa về tội lái xe trong tình trạng say rượu. Daily Mail

CLB Inter Milan và Juventus vừa bị phạt nặng sau khi cổ động viên quậy phá và có biểu hiện phân biệt chủng tộc trong trận Derby d'Italia tại San Siro ở Serie A cuối tuần trước. Theo đó, Inter Milan bị phạt 20 ngàn euro, Juventus nộp phạt 10 ngàn euro, trong khi Cagliari nhận một hình phạt 2.500 euro do để cổ động viên ném pháo sáng xuống sân trong trận thua Lazio 0-3. Gazzetta dello Sport



Hậu vệ Kolo Toure - Ảnh: AFP

Man City tiếp tục khiến dư luận bóng đá Anh sửng sốt khi dự kiến sẽ phạt hậu vệ Kolo Toure (người vừa mãn hạn treo giò 6 tháng do sử dụng doping) với số tiền “trên trời” là khoảng 1,5 triệu bảng. Theo Ban lãnh đạo đội bóng chủ sân Etihad, cầu thủ Bờ Biển Ngà bị phạt do vi phạm hợp đồng sử dụng hình ảnh khi anh vắng mặt trong 6 tháng vừa qua. AFP

Tuyển Mauritius vừa bị LĐBĐ thế giới (FIFA) loại khỏi vòng loại World Cup 2014, đồng nghĩa với việc Liberia sẽ được đi tiếp vào vòng bảng. FIFA không tiết lộ lý do, nhưng theo BBC Sport, nguyên nhân xuất phát từ việc Mauritius đang gặp khủng hoảng về tài chính nên không đủ tiền (khoảng 70.500 USD) để tổ chức trận đấu vòng loại.

Tây Nguyên