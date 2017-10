Tin bóng đá quốc tế ngày 5.10

HLV người Thụy Sĩ Marcel Koller vừa được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Áo thay thế cho ông Didi Constantini, người vừa bị sa thải khi đội tuyển không giành được suất tham dự EURO 2012. Nhà cầm quân 50 tuổi này từng dẫn dắt CLB St Gallen đăng quang giải vô địch Thụy Sĩ năm 2000 và sẽ có nhiệm vụ giúp Áo vượt qua vòng loại World Cup 2014. Reuters

CLB Bologna đã quyết định sa thải HLV Pierpaolo Bisoli sau thành tích nghèo nàn của đội bóng ở Serie A năm nay và thay thế là Stefano Pioli (cựu HLV của CLB Palermo). Hiện tại, sau 5 vòng đấu Serie A mùa này, Bologna chỉ có đúng 1 điểm và đứng chót bảng xếp hạng, ghi được 2 bàn và để thủng lưới đến 10 lần. Gazzetta dello Sport

Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đã quyết định hủy bỏ chiếc thẻ đỏ của tiền vệ trẻ Jack Rodwell (Everton) sau khi cầu thủ này kháng cáo thành công. Rodwell bị trọng tài Martin Atkinson rút thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Luis Suarez ở phút 23 trong trận gặp Liverpool cuối tuần trước và Everton phải chịu thiệt thòi về lực lượng dẫn đến việc thua 0-2. Bên cạnh đó, FA hiện cũng đang chờ bản báo cáo của trọng tài Atkinson về sự cố cổ động viên Everton đã ném đồng xu và chai lọ vào Luis Suarez và Craig Bellamy của Liverpool. AFP

CLB Mallorca vừa chỉ định HLV Joaquin Caparros dẫn dắt đội bóng thay cho danh thủ người Đan Mạch Michael Laudrup, người vừa từ chức cuối tuần trước vì bất đồng với chính sách chuyển nhượng và quản lý của lãnh đạo đội bóng. Trước đó, Caparros (cựu HLV của CLB Athletic Bilbao, Deportivo La Coruna, Sevilla và Villarreal) vừa bị đội bóng Thụy Sĩ Neuchatel Xamax sa thải chỉ sau 5 tuần nắm đội. Goal.com



Thủ môn trẻ Wojciech Szczesny - Ảnh: Reuters

HLV Pep Guardiola của CLB Barcelona hiện đang quan tâm đến việc chiêu mộ thủ thành trẻ người Ba Lan Wojciech Szczesny của Arsenal để thay thế cho Victor Valdes trong tương lai, theo Goal.com. Thủ thành 21 tuổi này hiện đang có vị trí chính thức ở sân Emirates khi Manuel Almunia và Lukasz Fabianski thay nhau mắc sai lầm đáng trách. Tuy nhiên, dù đang còn hợp đồng với “Pháo thủ” đến năm 2015 nhưng HLV Pep Guardiola đang rất muốn có Szczesny khi chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của thủ thành này.

Những người chủ sở hữu CLB Blackburn tuyên bố sẽ có một cuộc thảo luận trong tuần này để thay đổi sau khi đội bóng có một khởi đầu tệ hại vừa qua. Theo báo giới Anh, cuộc thảo luận gần như sẽ đi đến quyết định sa thải HLV Steve Kean do người hâm mộ đang chỉ trích kịch liệt về tài cầm quân kém của ông này. Chính Venkatesh Rao - một trong 3 người đồng sở hữu đội bóng, còn "bóng gió" về số phận của HLV Steve Kean, rằng: “Tôi đã nói chuyện với Steve (Kean) về nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội. Ông ấy đang chịu quá nhiều áp lực từ người hâm mộ và chúng tôi phải sớm kết thúc điều này”.

Hiệp hội huấn luyện viên Anh (LMA) vừa tiết lộ các đội bóng trong nước đã phải bỏ ra 100 triệu bảng để bồi thường hợp đồng và chi phí pháp lý và ký hợp đồng mới với những nhà cầm quân trong mùa giải trước. Reuters

Thủ thành David de Gea của M.U vừa giải thích về thông tin bị bắt do ăn cắp bánh rán ở một siêu thị địa phương. “Mẹ, anh em họ và một người bạn của tôi đã cùng đến siêu thị. Lúc ấy chúng tôi rất đói và lấy bán rán ăn và mua thêm một số thứ khác. Tuy nhiên, sau đó tôi phát hiện mình quên ví ở xe nên đi ra ngoài để lấy. Vì vậy họ nghĩ tôi ăn bánh mà không muốn trả tiền, nhưng sau đó biết được họ cũng đã xin lỗi chúng tôi”, de Gea nói với tờ The Sun. Cựu thủ thành CLB Atletico Madrid còn cho biết việc anh không được chơi trong trận gặp Norwich vừa qua không liên quan gì đến vụ bánh rán.

Trận đấu vòng 2 ở Johnstone's Paint Trophy buộc phải hủy bỏ sau khi hậu vệ Tom Bender của Accrington Stanley bị bất tỉnh sau một pha va chạm trong trận gặp Tranmere. Cầu thủ 18 tuổi được cho thở ô-xi ngay trên sân và sau đó chuyến đến bệnh viện do bị một chấn thương nặng ở đầu. Daily Mail

Tiền vệ Gareth Bale của Tottenham năm thứ 2 liên tiếp được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Xứ Wales (từ tháng 10.2010 - 10.2011) do các nhà báo bình chọn, đồng thời đoạt luôn giải thưởng được người hâm mộ yêu thích nhất mùa bóng. Trước đó, tiền vệ 22 tuổi cũng đoạt được giải BBC Wales Sports Personality of the Year và Professional Footballers' Association Players of the Year. Reuters

Valencia vừa liên hệ với M.U để đưa lời đề nghị 7 triệu bảng cho chân sút Dimitar Berbatov ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Hiện tại, cầu thủ người Bulgaria chỉ còn thời hạn 1 năm trong hợp đồng và không thể cạnh tranh vị trí chính thức trên hàng tiền đạo khi Wayne Rooney, Javier Hernandez và Danny Welbeck chơi quá xuất sắc. Daily Star

Tây Nguyên