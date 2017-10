(TNO) Boca Juniors và Corinthians lần lượt đăng quang ở giải vô địch quốc gia Argentina và Brazil; Thêm một HLV ở Serie A bị sa thải; Cổ động viên Hà Lan gây bạo lực dữ dội; David Beckham chưa quyết định tương lai... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 5.12 của Thanh Niên Online.



Boca Juniors vô địch Argentina sau 13 năm chờ đợi - Ảnh: Reuters

Boca Juniors đã đoạt chức vô địch quốc gia Argentina sau 13 năm chờ đợi khi thắng Banfield với tỷ số 3-0. Với chiến thắng này, Boca có được 39 điểm và đăng quang sớm trước 2 vòng đấu do các đội cạnh tranh như Tigre (30 điểm) và Racing (28 điểm) không còn khả năng san bằng về điểm số. Reuters

Lecce vừa quyết định sa thải HLV Eusebio Di Francesco sau thành tích tệ hại của đội bóng ở Serie A mùa này với 9 thất bại sau 13 vòng đấu. Ngay sau đó, đội bóng này đã bổ nhiệm cựu HLV Perugia, Udinese và Palermo là Serse Cosmi thay thế để dẫn dắt Lecce. Eusebio Di Francesco là nhà cầm quân thứ 7 bị sa thải ở mùa giải năm nay sau Roberto Donadoni, Massimo Ficcadenti, Gian Piero Gasperini, Pierpaolo Bisoli, Marco Giampaolo và Sinisa Mihajlovic. Gazzetta dello Sport

Corinthians lần đầu tiên sau 6 năm lên ngôi ở giải vô địch quốc gia Brazil sau trận hòa 0-0 ở vòng đấu cuối cùng trước Palmeiras hôm chủ nhật, 4.12 - ngày mà bóng đá nước này luyến tiếc chia tay vĩnh viễn danh thủ Socrates do bị bệnh. Ở trận đấu này có đến 4 cầu thủ bị đuổi khỏi sân (mỗi đội 2 cầu thủ), nhưng Corinthians vẫn đảm bảo khoảng cách 2 điểm so với đội xếp sau Vasco da Gama do đội này hòa Flamengo 1-1. Reuters



Một cổ động viên nữ của Corinthians - Ảnh: Reuters

Cảnh sát đã dùng biện pháp mạnh với súng phun lửa để giải tỏa bạo lực của các cổ động viên bên ngoài sân vận động Nieuw Galgenwaard khi trận đấu Utrecht và Twente Enschede ở giải vô địch quốc gia Hà Lan đang diễn ra, hôm qua (4.12). Trận đấu buộc phải tạm dừng ở phút 65 khi trọng tài cho biết tình hình bạo lực đã vượt qua tầm kiểm soát của lực lượng an ninh. Reuters

Tiền đạo ngôi sao Alessandro Del Piero đã phải vào bệnh viện để khâu 8 mũi sau khi dính một chấn thương ở đầu trong trận Juventus thắng Cesena 2-0 ở Serie A diễn ra đêm qua (4.12). Gazzetta dello Sport

Tiền vệ nổi tiếng của tuyển Anh và M.U David Beckham vừa cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định cho tương lai, dù hợp đồng của anh với CLB Los Angeles Galaxy (Mỹ) sẽ kết thúc sau trận đấu giao hữu với Melbourne Victory (Úc) vào ngày mai (6.12). Trước đó, PSG, QPR và Tottenham đã đưa ra đề nghị muốn có chữ ký của tiền vệ 36 tuổi này. AFP



Tiền vệ David Beckham chưa quyết định đầu quân đội bóng nào sau khi chia tay LA Galaxy - Ảnh: AFP

CLB Paris Saint-Germain đã lên kế hoạch mời cựu HLV của Liverpool và Inter Milan Rafael Benitez về dẫn dắt đội thay thế cho Antoine Kombouare, sau khi đội bóng không có những thành tích tốt dù đã được đầu tư lực lượng khá nhiều ở mùa hè vừa qua. Reuters

Cựu tiền vệ Arsenal Jose Antonio Reyes đang tiến gần đến việc gia nhập Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới với giá khoảng 6 triệu euro do đang là người thừa ở CLB Atletico Madrid dưới thời HLV Gregorio Manzano. Goal.com

Nhà cầm quân người Thụy Điển Sven Goran Eriksson nhấn mạnh rằng HLV Harry Redknapp của Tottenham sẽ là người thay thế hoàn hảo cho Fabio Capello sau EURO 2012. AFP

Tây Nguyên