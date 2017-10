Tin thể thao quốc tế 2.2.2011

Thông báo trên website chính thức của CLB, tại Chelsea tiền đạo người Tây Ban Nha Fernando Torres vẫn sẽ mặc chiếc áo số 9 quen thuộc (ảnh), số áo đã gắn liền với anh trong thời gian ở Liverpool.

Bộ phận y tế Inter Milan cho biết tiền đạo người Honduras, David Suazo đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau một thời gian dài điều trị chấn thương cơ bắp, theo AFP.

Bên cạnh đó, AFP cũng cho biết cựu tiền đạo của Inter Milan, Mario Balotelli đang bình phục rất tốt và anh hoàn toàn có thể ra sân trong trận derby giữa Man City với M.U vào ngày 12.2 tới.

HLV Alex Ferguson cho biết, ông sẽ chia tay bóng đá sau khi rời sân Old Trafford - nhưng không tiết lộ cụ thể khi nào sẽ ra đi. “Tôi sẽ tới một ngọn đồi và ngắm hoàng hôn ở đó”, Sir Alex tâm sự với The Times. Ngoài ra nhà cầm quân người Scotland cũng tiết lộ ông rất muốn Ryan Giggs là người kế thừa ông tại sân Old Trafford.

Theo tờ Telegraph, ban lãnh đạo CLB Arsenal đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng mới với tiền vệ người Pháp Samir Nasri. Theo đó, mức lương mới của Nasri là 75.000 bảng/tuần và có thời hạn đến năm 2015.

Tiết lộ với hãng tin AP vào rạng sáng nay (2.2), vận động viên bơi lội lừng danh người Úc, Ian Thorpe cho biết anh đang lên kế hoạch thi đấu ở Olympic 2012 (Anh). Thorpe từng giành 5 huy chương vàng ở hai kỳ Thế vận hội (Sydney 2000 và Athens 2004). Năm 2006 anh bất ngờ giã từ sự nghiệp ở tuổi 23.



Ian Thorpe tại buổi họp báo ở Sydney sáng nay - Ảnh: Reuters

Tay vợt số một thế giới Rafael Nadal phải nghỉ thi đấu thêm ít nhất 10 ngày nữa, theo Reuters. "Vua đất nện" đã dính phải chấn thương bắp đùi phải trong trận tứ kết Australia Open hôm 26.1.2011, khiến anh gác vợt 0-3 trước David Ferrer.

Lĩnh Nam