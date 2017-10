Tin thể thao trong nước

* Đội nữ TP.HCM đã giành chiến thắng trước Hà Nội Tràng An (HNTA) 2 với tỷ số 3-1 vào chiều qua trong lượt thứ 3 giải vô địch bóng đá nữ quốc gia. Với trận thắng này, TP.HCM được 7 điểm tạm vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng. Hôm nay, Than Khoáng sản VN gặp Thái Nguyên. (L.P)

* Kết quả các trận đấu bóng chuyền vô địch quốc gia hôm qua: tại bảng A, nữ Phòng không Không quân – Hà Nội 3-0, Bình Điền Long An - Thái Bình 3-1; nam Quân đoàn 4- Bình Dương 1-3, Sacombank Biên Phòng - Hoàng Long Long An. Tại bảng B, nữ Truyền hình Vĩnh Long - Tân Bình 3-0, Vietsovpetro - Thông tin Liên Việt Bank 3-2, nam Dầu Khí - QK 7 3-1, Tràng An Ninh Bình - Thể Công 3-1. (T.Nguyên-T.Lâm)

* Sân chơi nhỏ Giải thưởng lớn là giải bóng đá BGI 2010 tổ chức tại Tiền Giang (4 đến 11.4) và Cần Thơ (18 đến 24.4) do Sở VH-TT-DL 2 tỉnh này và Công ty TLT tổ chức với tổng giải thưởng gần 100 triệu đồng. Các đội đăng ký tham gia từ nay đến 30.3. (V.Hải)

* Giải bóng đá mini ngành y dược mở rộng Cúp Tylenol 2010 sẽ khai diễn ngày 27.3 tới tại Nhà thi đấu Phú Thọ và Rạch Miễu với 32 đội. Tổng giải thưởng hơn 30 triệu đồng. (V.Q)

* Đã có 7 cầu thủ đầu tiên được chấm sau đợt tuyển sinh khóa 2 của Quỹ Phát triển bóng đá VN (PVF) tại 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Tiền Giang. Đợt tuyển sinh này còn kéo dài trong tháng 4 và 5 để tuyển ra 50 học viên xuất sắc về Trung tâm Thành Long tiếp tục đào tạo. (V.Quyên)

* Hôm qua, lãnh đạo đội Cao su Đồng Tháp (ĐT) đã xúc tiến thương lượng sớm với “viên ngọc đen” Samson thêm 3 năm nữa, dù hợp đồng của cầu thủ này còn đến năm 2011. Số tiền cho Samson có thể lên đến 300.000 USD bởi cầu thủ này mới 22 tuổi và với phong độ hiện nay đang đóng góp hữu hiệu cho ĐT. (Q.H)