Tin thể thao trong nước

VĐV Tuguldur Tuulkhangai (Mông Cổ) tạm giữ áo vàng với thành tích 13 giờ 02 phút 30 giây, hơn VĐV Nguyễn Trường Tài (Domesco Đồng Tháp) 13 giây. Ở giải đồng đội, Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu. Hôm nay các VĐV sẽ thi đấu chặng 6 từ Tuy Hòa đi Nha Trang. (Thành Thắng)

* Quỹ Đầu tư và phát triển bóng đá VN (PVF) sẽ tổ chức tuyển sinh đợt 2 từ ngày 17.3 tới bắt đầu ở Vĩnh Long lần lượt đến Trà Vinh (18.3), Tiền Giang (20.3), Bến Tre (21.3)... đi qua 32 tỉnh thành và kết thúc ở TP.HCM ngày 16.5 nhằm chọn 100 VĐV có tố chất tốt, sau đó sàng lọc lại lấy 50 VĐV xuất sắc nhất để đào tạo. HLV Trần Minh Chiến, Hứa Hiền Vinh, Trần Đình Hưng cùng chuyên gia sẽ trực tiếp tuyển chọn. (X.Nam)

* Ba ngày sau trận thua đầu tiên tại giải vô địch bóng đá nữ quốc gia cúp Cánh buồm đỏ, chiều qua, Hà Nội Tràng An 2 đã thủ hòa Gang Thép Thái Nguyên với tỷ số 1-1. Tràng An 2 đã sớm vượt lên trước ở phút 15 nhờ bàn thắng của Nguyễn Thị Đăng nhưng lại để đối thủ gỡ hòa ở phút 73 do công của Lương Thị Xuyến. Trước đó một ngày, Phong Phú Hà Nam đã thua Than Khoáng sản VN 0-1. Hôm nay, TP.HCM sẽ gặp Hà Nội Tràng An 1. (LP)