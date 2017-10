Tôi hài lòng với suất dự World Cup

Anh đã khởi đầu không thể tệ hơn khi sau 2 ván chỉ có 0,5 điểm với 1 hòa và 1 thua?

Đúng là phong độ tôi không thật tốt khi khởi đầu giải. Có những sai lầm không chỉ trong ván đầu tiên mà 2 ván hòa trước Wang Chen (Trung Quốc, ván 2) và Neelotpal Das (Ấn Độ, ván 4) cũng thật không đáng có. Dẫu vậy, tôi hài lòng với kết quả chung cuộc. Sau giải này, chắc chắn là tôi bị tuột mất vài điểm elo nhưng vị trí thứ 5 là sự đảm bảo cho 1 chiếc vé đến VCK World Cup 2011, thành quả cho sự phấn đấu các ván cuối và giúp tôi tự tin, an tâm hơn trước những giải đấu sắp tới.

Có vẻ như anh bị áp lực tâm lý khi là hạt giống số 1?

Không hẳn chính xác. Thật ra trình độ các kỳ thủ khi lên thực tế bàn cờ không quá chênh lệch, nếu bạn chỉ nhìn vào hệ số elo. Khi bạn là hạt giống số 1, người ta nghiên cứu bạn rất kỹ, thi đấu cực kỳ tập trung và có tư tưởng rằng, chủ hòa là thắng lợi lớn. Bản thân tôi khi gặp hạt giống số 1 ở các giải đấu khác đều có tâm lý như vậy, như cách tôi thi đấu và chiến thắng trước Bacrot tại giải Aeroflot vào đầu năm nay (giải đó, Liêm vô địch dù chỉ là hạt giống số 23- NV).

Anh nghĩ gì về Ni Hua, nhà vô địch của giải và So Wesley, kỳ thủ chủ nhà đoạt HCB, người đã không còn là kỳ thủ số 1 Đông Nam Á vì sự truất ngôi của anh?

Ni Hua vô cùng xứng đáng với danh hiệu của mình. Anh ấy thắng cả So Wesley trong cuộc đối đầu trực tiếp. Thật ra, Ni Hua từng vượt ngưỡng elo 2.700, chứng tỏ anh đã từng có “công lực” hơn tôi và Wesley. Hiện tại, Ni Hua đang dần ổn định và elo ở mức 2.800. So Wesley là một tài năng trẻ, có năng khiếu và bản thân tôi còn phải ngưỡng mộ về ý thức tự làm việc của cậu ta. So Wesley không có HLV riêng nhưng mỗi ngày luôn tự luyện cờ từ 5 đến 7 tiếng đồng hồ.

Kế hoạch sắp tới của anh?

Tôi sẽ nghỉ ngơi và tự tập luyện để chuẩn bị cho ĐH TDTT toàn quốc vào tháng 5, trước khi bắt đầu vào giải siêu Đại kiện tướng Dortmund 2010 tại Đức vào khoảng tháng 6.

Một năm bảo lưu điểm tại trường ĐH Công nghiệp cũng sắp hết. Anh sẽ trở lại trường hay quyết tâm theo cờ vua chuyên nghiệp?

Theo kế hoạch, vào tháng 8, tôi sẽ nhập học trở lại. Nhưng với câu hỏi này, tôi xin khất bởi chưa có quyết định rõ ràng (cười)…

Hiếu Dân

(thực hiện)