Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng: ‘Nổi da gà với tấm HCB của Hoàng Xuân Vinh’

Ông Thắng dường như vẫn chưa trở lại với thực tại sau tấm huy chương thứ hai của Hoàng Xuân Vinh thì phải, nên giọng cứ nao nao: “Tâm trạng thật khó tả khi đoàn Việt Nam hoặc chưa thể thành công ở một số môn vì VĐV ta còn chênh lệch quá với thế giới, hoặc có những thành công ập đến bất ngờ, có lúc cảm giác như không thể chống đỡ nổi. Hoàng Xuân Vinh đã mang đến những tấm huy chương mà khiến tôi và tất cả mọi người gần như không tin nổi vào mắt mình”.

Người đứng đầu Tổng cục thể dục thể thao xúc động nói tiếp: “Hôm trước, tôi đã nghẹn ngào với tấm HCV của Vinh còn bây giờ tôi như nổi cả da gà. Thành tích của Vinh đã vượt quá niềm mong đợi của tôi và của ngành thể thao. Vinh thật sự xuất sắc. Xin cảm ơn Vinh và các HLV, chuyên gia đã kiên trì, thậm chí có thể nhấn mạnh thêm là rất kiên trì để vượt qua mọi khó khăn mới có được ngày huy hoàng như hôm nay.

Thực ra không thể nói thành tích đặc biệt của Vinh là do may mắn. May mắn chỉ là một phần rất nhỏ và nó chỉ đến khi người ta lao tâm khổ tứ để lao động và dành trọn đam mê về nghề nghiệp mà mình đã chọn. Chặng đường đi đến thành công của Vinh là chặng đường dài, thấm đẫm sự khổ luyện và đôi khi còn phải trả những cái giá rất đắt".

Ông Thắng nói thêm: "Vinh cũng từng đôi ba lần gì đấy gần như cầm vàng trên tay rồi mà còn để vàng rơi. Và Vinh cũng đã từng có ý định bỏ cuộc vì stress nặng. Nhưng Vinh vẫn quyết trụ lại với nghề - đó là điều đáng khâm phục. Thất bại của Vinh ở ASIAD năm 2010, theo cách nghĩ của một lãnh đạo ngành như tôi, như một cú đòn thức tỉnh mang tính bước ngoặt không chỉ cho Vinh, cho bộ môn bắn súng mà còn cho hướng đầu tư của ngành.

Tài chính dành cho thể thao không nhiều nên chúng tôi cần phải có sự tính toán hết sức kỹ lưỡng để làm sao số tiền rót cho bắn súng không trở nên lãng phí. Nhưng so với các nước khác, dù có được hưởng điều kiện tốt nhất trong hoàn cảnh của Việt Nam, Vinh vẫn có điểm bị thua thiệt hơn. Vì thế hai tấm huy chương - một vàng, một bạc của Vinh càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết”, ông Thắng một lần nữa khẳng định.

Trong thời điểm ông Thắng trả lời phỏng vấn chúng tôi, ở Brazil, đoàn thể thao Việt Nam vẫn tiến hành họp tổng kết cuối ngày như bao ngày khác và không khí “sực nức” mùi chiến thắng. Trước đó ở ngay trường bắn, sau khi Vinh thi xong, không ai bảo ai, mọi người đều ôm chầm lấy nhau, rồi nhảy lên hò reo sung sướng.

Trong bản báo cáo nhanh do trưởng đoàn Trần Đức Phấn ký gửi về Việt Nam, có những dòng “vui vẻ”: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xuất sắc đoạt HCB nội dung 50m súng ngắn bắn chậm với thành tích 191,3 điểm, xếp sau HCV Jin Jong-oh (193,7 điểm). Với tấm HCB của Hoàng Xuân Vinh, tính đến hết ngày 10.8, đoàn thể thao Việt Nam đứng ở vị trí thứ 15/206 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Đại hội.

Làng thể thao Việt Nam tới tấp chúc mừng thầy trò Hoàng Xuân Vinh Facebook cá nhân của dân thể thao mấy ngày nay nhộn nhịp kinh khủng. Ai nấy đều chia sẻ cảm xúc của mình bằng sự hân hoan nhất có thể. Nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Hương thốt lên: “Ôi mình sướng đến chết mất. Người đàn ông luôn từ tốn khiêm nhường và hiếm ai vừa tài vừa đức như anh. Tài năng và bản lĩnh của anh đã rất trân trọng rồi nhưng cộng với đức tính của anh thì đúng là người hùng tài đức vẹn toàn”. Bà Nguyễn Kim Lan - Tổng thư ký Liên đoàn thể dục Việt Nam cũng viết trên Facebook những cảm xúc ngọt ngào: “Thật tuyệt vời. Chúc mừng huyền thoại bắn súng Việt Nam Hoàng Xuân Vinh. HLV Nguyễn Thị Nhung và chuyên gia Park Chung Gun thật tuyệt vời. Mọi người giỏi quả”. Kình ngư Hoàng Quý Phước cũng cho đăng ảnh đoàn thể thao Việt Nam chúc nhau cốc… trà mừng chiến thắng của Xuân Vinh vào đêm 10.8, kèm dòng trạng thái: “Một HCV, một HCB không phải may mắn mà là đẳng cấp”. Còn HLV Nguyễn Thị Nhung đã đưa ảnh người học trò siêu giỏi lên trang cá nhân với dòng cảm thán: "Cảm ơn em, em đã mang vinh quang về cho Tổ quốc”

