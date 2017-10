Totti, De Rossi sắp đến VN

Những nhà vô địch World Cup 2006 trong màu áo thiên thanh là Francesco Totti, Daniele De Rossi, Simone Perrotta và nhiều ngôi sao hàng đầu khác của AS Roma sẽ đến VN thi đấu với đội Các ngôi sao VN vào ngày 2.6.

Hôm qua, thông tin trên đã được Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ xác nhận. Ông cũng cho biết theo thỏa thuận với Công ty tiếp thị thể thao Strata, một đối tác chiến lược trước đây của VFF trong thời kỳ đầu bóng đá chuyên nghiệp thì đội AS Roma sẽ sang VN thi đấu một trận duy nhất vào ngày 2.6 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) với đội Các ngôi sao bóng đá VN (All Star VN) sau khi du đấu ở Trung Quốc và Indonesia. AS Roma hiện xếp thứ 8 giải vô địch bóng đá Ý (Serie A), từng 3 lần vô địch Ý (lần cuối năm 2001), 9 lần đoạt Cúp nước Ý (lần cuối năm 2008), á quân Cúp C1 (mùa 1983-1984, thua Liverpool trận chung kết bằng đá 11 m), á quân UEFA Cup mùa bóng 1990-1991…



Những cầu thủ đẹp trai Totti và De Rossi sắp mang lại bầu không khí cuồng nhiệt ở VN

Ông Hỷ giải thích việc AS Roma không thể đá với đội tuyển VN vì các trận đấu của đội tuyển hiện do Công ty Densu của Nhật nắm bản quyền, nên VFF không thể sắp xếp để đội tuyển VN thi đấu. Thay vào đó, VFF sẽ triệu tập đội Các ngôi sao bóng đá VN vẫn có các tên tuổi đang chơi cho đội tuyển lẫn U.23 và một số cầu thủ xuất sắc khác để thi đấu trận đấu này. Ông Hỷ cũng khẳng định toàn bộ thương quyền của trận đấu bao gồm việc khai thác quảng cáo và hình ảnh trận đấu sẽ do Strata khai thác. Phía Strata sẽ chịu chi phí mời đội AS Roma sang VN, ăn ở, đi lại nội địa, phí ra sân và các phí bảo hiểm khác. Riêng tiền vé sau khi trừ chi phí tổ chức trận đấu sẽ được VFF và Strata tính toán trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích đôi bên. Ông Hỷ cũng cho biết giá vé sẽ được ấn định ở mức hợp lý, không quá cao để người hâm mộ có thể đến sân xem các ngôi sao Ý và VN tranh tài.

Bà Mae Mưa, hiện đại diện cho Strata tại VN cũng là một trong các nhà môi giới chuyên nghiệp của bóng đá quốc tế, khẳng định AS Roma sẽ đưa sang VN thành phần mạnh nhất, vì họ muốn phát triển hình ảnh ở Đông Nam Á mà VN là thị trường đầy tiềm năng. Theo dự kiến, AS Roma sẽ có 25 cầu thủ cho chuyến đi này, trong đó có đầy đủ các hảo thủ gồm Francesco Totti, Daniele De Rossi, Simone Perrotta là 3 nhà vô địch World Cup 2006. Hiện Totti và De Rossi vẫn đang là 2 nhân vật chủ chốt trong lối chơi của AS Roma. Mới đây chính Totti với biệt danh “Ông hoàng thành Rome” ghi bàn duy nhất cho AS Roma trong trận thắng đội đầu bảng Juventus 1-0. Còn De Rossi cùng với Pirlo là thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển Ý tại Euro 2012. Ngoài các tên tuổi lẫy lừng này, Roma còn có sự hiện diện của nhiều tuyển thủ một thời như thủ môn người Hà Lan Maarter Steekelenburg, trung vệ người Argentina Nicolas Burdisso, hậu vệ người Hy Lạp Torosidis… Bà Mae Mưa cũng hé mở chi phí mời đội AS Roma sang VN không quá cao so với việc VFF từng mời đội Olympic Brazil đến Hà Nội trước Olympic 2008.

Nếu AS Roma có mặt ở VN ngày 2.6 thì đây là đội bóng hàng đầu thứ hai của bóng đá Ý đến VN. Lần trước năm 1996, Juventus với những danh thủ như Vialli, Lombardo… từng đến Hà Nội thi đấu và thắng tuyển VN do HLV Weigang dẫn dắt 2-1 trên sân Hàng Đẫy.

Quang Tuyến

