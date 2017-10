Tour de France 2011: Chiến thắng của nghị lực

Nhưng trên hết, việc Farrar về nhất chặng đấu thứ 3 cuộc đua xe đạp danh tiếng của nước Pháp - từ Olonne-sur-Mer đến Redon dài 198 km - còn mang ý nghĩa của nghị lực, vượt qua đau thương mất mát khi người bạn thân nhất của anh là cua-rơ người Bỉ, Wouter Weylandt thiệt mạng trong lúc thi đấu ở cuộc đua Giro d'Italia (vòng quanh nước Ý) hồi tháng 5 vừa qua. Bởi vậy, sau khi rút về nhất trước 2 cua-rơ cạnh tranh quyết liệt là Romain Feillu (người Pháp của đội Vacansoleil) và Jose Rojas (người Tây Ban Nha của đội Movistar), Farrar đã chụm hai ngón cái cùng hai ngón trỏ lại với nhau tạo hình chữ “W” (chữ cái đầu trong tên và họ của Wouter Weylandt) để tưởng nhớ người bạn xấu số của mình.



Tyler Farrar tạo chữ “W” để tưởng nhớ tới cua-rơ xấu số Wouter Weylandt - Ảnh: Reuters

Farrar chia sẻ: “Đây là lần thắng chặng không thể tin được đối với cá nhân tôi. Tôi đã trải qua một thời gian thật khó khăn, không tập luyện, không tham gia các giải đấu khác và tưởng chừng sẽ buông xuôi tất cả. Nhưng cuối cùng tôi nghĩ rằng mình cần phải đứng dậy để làm một điều gì đó thật ý nghĩa cho người bạn thân. Cuộc đua này là một cơ hội tuyệt vời để tôi thể hiện điều đó. Dĩ nhiên, để đánh bại nhiều đối thủ mạnh không hề dễ dàng. Nhưng rốt cuộc tôi đã làm được. Thật kỳ diệu”. Bên cạnh đó, chiến thắng của Farrar còn góp công lớn giúp đội đua của Mỹ, Garmin-Cervelo tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với tổng thời gian ít hơn đội xếp thứ nhì là BMC Racing đến 1 phút. Đồng thời cũng giúp cho đồng đội Thor Hushovd giữ vững chiếc áo vàng cá nhân trên bảng tổng sắp sau 3 chặng đua.

Ở cuộc cạnh tranh chiếc áo xanh (thành tích chạy nước rút), cũng nhờ chiến thắng trên Farrar đã vươn lên vị trí thứ 2 - thua Jose Rojas của đội Movistar 7 điểm (58 so với 65). Trong khi đó, “Vua nước rút” Mark Cavendish, người Anh, của đội HTC-Highroad dù về thứ 5 chặng này nhưng đã rớt xuống vị trí thứ 9 với 27 điểm, do bị trừ 10 điểm vì liên can tới sự cố sử dụng tiểu xảo húc đầu vào lưng Thor Hushovd trong lúc cả 2 đang cạnh tranh nhau quyết liệt ở một góc cua cách đích đến chừng 40m. Tuy nhiên, thất vọng nhất phải kể đến cua-rơ ĐKVĐ Alberto Contador của đội Saxo Bank, khi tiếp tục thi đấu mờ nhạt và đứng trong nhóm cuối trên bảng tổng sắp cá nhân với thời gian thua cua-rơ mặc áo vàng là 1 phút 42 giây.

Trước sự tụt dốc của Contador, giới chuyên môn nhận định cuộc tranh chấp chiếc áo vàng năm nay rất hấp dẫn, trong đó 3 cua-rơ hứa hẹn nhất đang ẩn mình chờ tung đòn quyết định trước khi bước vào các chặng leo đèo là Cadel Evans (người Úc, đội BMC Racing) và anh em nhà Schleck - Frank cùng Andy của đội (Leopard-Trek).

Giang Lao