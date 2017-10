TPBank tiên phong cùng golf Việt Nam ra thế giới

Chúng tôi chọn lựa đơn vị tổ chức phải uy tín và chuyên nghiệp Bà Nguyễn Bảo Quỳnh (Đại diện đơn vị đối tác BTC WAGC tại Việt Nam) Bà Nguyễn Bảo Quỳnh (Đại diện đơn vị đối tác BTC WAGC tại Việt Nam) Được sự tín nhiệm của BTC, Intelligence Solutions đã chọn lựa đơn vị tổ chức cho giải Golf uy tín nhất thế giới này rất kỹ càng và phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Ban tổ chức. Ngoài yếu tố về năng lực tài chính, hình ảnh thương hiệu tốt và khả năng tổ chức giải, đơn vị gắn liền với WAGC phải là đơn vị có tầm ảnh hưởng rộng lớn và uy tín trên thị trường. Đó là những lý do chính mà chúng tôi lựa chọn TPBank. TPBank - WAGC mang thêm cơ hội cọ sát và nâng cao chiến thuật cho người chơi golf Việt Nam Ông Nguyễn Quốc Hùng (Trưởng bộ môn Golf, Tổng cục TDTT Việt Nam) Ông Nguyễn Quốc Hùng (Trưởng bộ môn Golf, Tổng cục TDTT Việt Nam) So với mùa giải trước, năm nay công tác tổ chức có các thủ tục, điều lệ đều hợp lý, công tác điều hành chuyên nghiệp, tăng cường giám sát nên chất lượng cũng tốt hơn. Những giải đấu này sẽ được có cơ hội giao lưu cọ sát, học hỏi lẫn nhau, tăng thêm kinh nghiệm thi đấu cho bản thân mình để đi thi đấu ở đấu trường khu vực. Giải Golf tầm cỡ quốc tế như WAGC sẽ giúp giới Golf Việt Nam được cọ sát và có thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu trên chuẩn quốc tế. Từ đó sẽ tự tin và có chiến thuật thi đấu tốt hơn. Hi vọng với giải TPBank – WAGC được đầu tư và kỳ vọng lớn như năm nay các gôn thủ sẽ có thành tích cao hơn mùa trước. Tạo sân chơi kết nối cho các doanh nhân Ông Đinh Văn Chiến (Giám đốc khối Ngân hàng Cá nhân của TPBank) Ông Đinh Văn Chiến (Giám đốc khối Ngân hàng Cá nhân của TPBank) Golf là bộ môn thể hiện ý chí cùng những tố chất kiên trì, chính xác, bản lĩnh… thôi thúc chúng ta trui rèn bản lĩnh để chinh phục mỗi đỉnh cao – mà đỉnh cao nhất là vượt qua chính mình. TPBank sau thời gian tái cơ cấu cũng đã “vượt qua chính mình” bằng nội lực, ý chí để trờ thành “điển hình” trong tái cơ cấu ngành ngân hàng và từng bước đạt được những kết quả ấn tượng như hiện nay. Những sự “đồng chí hướng” đó khiến TPBank chọn “Golf” và chọn một giải lớn để thể hiện tiềm lực, khả năng của mình cũng như mang đến một giải đấu tầm cỡ cho những ý chí, đam mê mãnh liệt của các golfer Việt Nam. Định vị của TPBank cũng là hướng đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng đẳng cấp quốc tế, phục vụ đối tượng của Premier Banking. Thêm vào đó, TPBank cũng muốn mang đến một sân chơi tạo cơ hội kết nối cho khách hàng để tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh. Giải đấu nhiều thách thức và ấn tượng Golfer Hoàng Ngọc Quý – Dẫn đầu Nhóm 1 Vòng loại khu vực phía Bắc Bầu không khí ganh đua quyết liệt đã giúp tôi quyết tâm hơn và thêm chút may mắn để thi đấu thành công. Giải đấu năm nay có sự đầu tư bài bản, chi tiết từ hình ảnh đến chất lượng thể hiện sự hoàn hảo và vị thế của giải vô địch TPBank WAGC tại Việt Nam so với quốc tế. Điểm mới mẻ nữa là những ứng ứng dụng công nghệ, mọi giao dịch liên quan đến chi phí đều được BTC tạo mọi điều kiện cho golfers thực hiện online như: chuyển tiền qua eBank hoặc quẹt thẻ qua thiết bị mPOS của TPBank tại sân. Hay việc BTC sẽ sử dụng phần mềm tính điểm trực tiếp với công nghệ tiến tiến được áp dụng cho một giải đấu TPBank WAGC này.