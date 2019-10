TP.HCM đại thắng ở giải cờ vua đồng đội toàn quốc

Ấn tượng nhất là tấm HCV nội dung đôi nam nữ của cặp lão tướng Đào Thiên Hải/Nguyễn Thị Thanh An. Bị đánh giá thấp hơn bộ đôi Nguyễn Ngọc Trường Sơn/Phạm Lê Thảo Nguyên nhưng Thiên Hải/Thanh An chơi bùng nổ, kết thúc 9 ván với cùng 15 điểm so với đối thủ nhưng đăng quang nhờ hơn hệ số phụ.

Nguyễn Thị Thanh An đăng quang cùng Đào Thiên Hải Khả Hòa

Ở nội dung đồng đội nữ, TP.HCM cũng bị đánh giá thấp hơn so với Bắc Giang nhưng bộ tứ Lê Kiều Thiên Kim, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Mỹ Hạnh An, Bạch Ngọc Thùy Dương xuất sắc vô địch. 2 tuyển thủ Mai Hưng, Kim Phụng không thể giúp Bắc Giang giữ vị thế số 1 cờ vua nữ đồng đội.

Lê Kiều Thiên Kim góp công lớn trong chiến thắng đồng đội nữ TP.HCM trước Bắc Giang Vietnamchess

Ở đồng đội nam tuy không có Lê Quang Liêm lẫn Nguyễn Anh Khôi nhưng TP.HCM với lực lượng đồng đều đã giữ vị thế số 1 do công Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Trần Quốc Dũng, Phạm Chương, Đặng Hoàng Sơn.

Hôm nay các kỳ thủ tiếp tục tranh tài đồng đội cờ nhanh, cờ chớp.