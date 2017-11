Tracy Thư Lương: Nữ chủ tịch CLB thể thao đầu tiên tại Việt Nam

Thể thao không phân biệt giới tính, tuổi tác







Tracy Thư Lương sinh năm 1987 tại TP.HCM sinh năm 1987 tại TP.HCM Tốt nghiệp Khoa Tài chính - Kế toán Đại học Mở TP.HCM Hiện tại, quản lý hoạt động kinh doanh của gia đình. Chủ tịch CLB bóng rổ Thanglong Warriors tranh tài ở giải bóng rổ nhà nghề VN mùa giải 2017.



Là nữ chủ tịch đầu tiên của một CLB thể thao đỉnh cao tại VN và cũng thuộc hàng hiếm trên thế giới, chị có thể nói gì về vai trò nữ giới trong thể thao, đặc biệt vai trò lãnh đạo đội bóng như chị?

Tôi đánh giá rất cao vai trò của nữ giới trong thể thao vì nó thể hiện sự văn minh, phát triển của bất kỳ quốc gia nào. Chúng ta vẫn lâng lâng khi nhắc đến những cái tên như Trần Hiếu Ngân ở taekwondo, Nguyễn Thị Ánh Viên ở môn bơi lội và rất nhiều nữ VĐV khác đã giúp cho VN được nâng cao trên bản đồ thể thao quốc tế. Họ đã làm được những điều mà ngay cả cánh mày râu cũng phải nể phục. Cũng xin bật mí, ở CLB Thanglong Warriors tôi có những người chị, người bạn cùng giới thầm lặng giúp đỡ, họ không ra mặt nhưng đóng góp không nhỏ cho bóng rổ nói riêng, thể thao nói chung tại VN.

Tôi không đặt nặng vấn đề giới tính trên cương vị lãnh đạo CLB, vì dù là nam hay nữ thì bạn cũng phải thể hiện tính hiệu quả và tinh thần trách nhiệm như nhau.

Theo chị đâu là lợi thế của phái nữ khi làm thể thao?

Tôi nghĩ đơn giản lắm, chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, đàn ông và phụ nữ làm việc như nhau, tình yêu dành cho thể thao của phụ nữ cũng tròn đầy như phái mày râu vậy. Lợi thế của phái nữ khi làm thể thao ư? Có thể đó là chúng tôi giải quyết tất cả các vấn đề của đội bóng bằng cái đầu lạnh và trái tim nóng, trái tim ấm áp hơn của người phụ nữ.

30 tuổi đã là chủ tịch đội bóng rổ nhà nghề, chị nói gì về điều này?

Tôi nghĩ không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để bắt đầu điều gì cả. Được làm đúng sở thích đam mê của mình với đội bóng Thanglong Warriors, theo tôi là một cái duyên. Tất nhiên sẽ có những khó khăn nhất định của tuổi trẻ và tôi tin rằng vài năm nữa, mình sẽ tự hào khi có được những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ.

Nhiệt huyết với đứa con tinh thần

Từ khi manh nha ý tưởng thành lập đội Thanglong Warriors đến khi chèo lái tới thời điểm hiện tại, chị gặp những khó khăn, thách thức gì và giải quyết ra sao để có đội bóng được đánh giá rất cao hiện nay?

Việc bảo vệ và hiện thực hóa ý tưởng thành lập đội bóng Thanglong Warriors từ bàn giấy tới nay, trong từng bước đi, chúng tôi đều đặt mục tiêu đầu tư tốt nhất cho đội. Nghề nào cũng có những thuận lợi, khó khăn nhất định và đội bóng của chúng tôi không phải ngoại lệ.

Khi bắt đầu mùa giải, cầu thủ Thanglong Warriors đã gặp vấn đề thể lực, chấn thương, thiếu sân tập... Chấn thương là một phần của thể thao, phải đương đầu, tìm cách khắc phục, tôi xem đó như rủi ro trong kinh doanh. Còn vấn đề sân bãi, việc tìm được sân tập luyện, thi đấu theo tiêu chuẩn của môn bóng rổ khá khó khăn tại Hà Nội. Tuy nhiên hiện tại chúng tôi đang nhận sự hỗ trợ rất lớn từ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nơi đang là sân nhà của đội.

Chị nuôi đội bóng thế nào? Liệu Thanglong Warriors có duy trì dài lâu, phát triển ra đấu trường quốc tế hay chết yểu như một số CLB bóng đá tại VN?

Đầu tư đội bóng cũng như làm ăn, chúng tôi tìm hiểu kỹ thị trường trước khi xắn tay làm và phải thành công. Khi đầu tư cho Thanglong Warriors gia nhập VBA mùa này, chúng tôi xác định sẽ gắn bó lâu dài với đội. Chúng tôi cố gắng tạo nhận diện thương hiệu thật tốt cho đội bóng, từ đó thu hút các nhà đầu tư, nhãn hàng tài trợ để tạo năng lực tài chính tốt tái đầu tư cho đội bóng.









Tham vọng của chị thế nào với Thanglong Warriors ở VBA? Liệu Thanglong Warriors có vươn ra đấu trường quốc tế như CLB Saigon Heat đang dần khẳng định tên tuổi ở giải nhà nghề Đông Nam Á?

Tôi nghĩ cả 6 đội tham dự VBA mùa này đều mong muốn nhận được ngôi vị cao nhất, chúng tôi cũng không phải ngoại lệ (cười). Tuy nhiên là tân binh của VBA nên mục tiêu của Thanglong Warriors là khẳng định dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Hiện nay, tôi thấy đội bóng Saigon Heat có thêm một đội hình ở đẳng cấp cao hơn để tham dự giải ABL - giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á, các cầu thủ nội binh chơi nổi bật ở giải VBA sẽ có cơ hội tham gia giải đấu danh giá này và hy vọng rằng trong tương lai gần đội bóng Thanglong Warriors của chúng tôi có thể đóng góp được vài cá nhân tham dự giải đấu này. Chúng tôi ưu tiên cho VBA nhưng sẵn sàng vươn ra đấu trường khu vực khi điều kiện chín muồi.

Tình yêu đặc biệt với bóng rổ

Sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, tại sao chị lại chọn xây dựng một đội bóng rổ tận Hà Nội?





CLB Thanglong Warriors do nữ Chủ tịch Tracy Thư Lương sáng lập đầu năm 2017, là đội bóng tân binh ở giải bóng rổ nhà nghề VN (VBA) nhưng gây bất ngờ lớn. Thanglong Warriors xuất sắc đoạt ngôi vô địch vòng bảng, vào bán kết VBA. Ở bán kết lượt đi gặp Hanoi Buffaloes ngày 9.11, Thanglong Warriors giành chiến thắng thuyết phục với điểm số 82/57. Nếu giành chiến thắng ở lượt về ngày 12.11, Thanglong Warriors sẽ đoạt vé vào chung kết.



Ai gặp tôi cũng thắc mắc điều này, tôi thấy cũng bình thường mà. Chẳng phải CLB bóng đá Chelsea của Anh thuộc quyền sở hữu của ông tỉ phú bên Nga, nhiều CLB khác của Anh cũng có ông chủ tận Trung Đông hay sao. Hà Nội có điều kiện tốt để phát triển thì mình làm thôi, thể thao hay kinh doanh đều như vậy.

Chị có thể nói một chút về hậu phương (chồng, con của mình), họ ủng hộ chị theo đuổi đam mê bóng rổ chứ? Chị truyền đam mê của mình cho cả gia đình như thế nào? Bạn bè, người thân của chị đón nhận ra sao về việc này?

Người thân, bạn bè xung quanh luôn biết tôi đam mê và chơi thể thao từ nhỏ đến giờ (cười). Và khi lập gia đình, tôi may mắn cũng gặp được ông xã là người có cùng đam mê. Hai bé nhà tôi, bé trai 5 tuổi, bé gái 6 tuổi đã biết bơi và hăng say tập luyện bóng rổ được gần 1 năm nay. Tôi cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội làm đúng môn thể thao mà cả nhà cùng yêu thích.

Xin bật mí là ông xã và bọn trẻ nhà tôi đều là fan ruột của đội Saigon Heat từ những ngày đầu thành lập. Cũng vì thế tôi được cả nhà ủng hộ khi xây dựng CLB Thanglong Warriors.

Người ta thường thấy ở chị một hình ảnh rất “máu” trên sân: cổ vũ hăng say, hết mình, nhập tâm như đang thi đấu vậy, chị nói gì về hình ảnh đó? Thật sự là khi xem đội bóng thi đấu, tôi có cảm giác như được các cầu thủ truyền nhiệt, giống như chính mình được trên sân vậy. Đó là cảm xúc thật tuyệt vời, cảm ơn thể thao đã mang lại cho tôi điều đó. Một ngày chị dành bao nhiêu thời gian cho bóng rổ, cho việc kiếm tiền, cho gia đình…? 24 giờ đồng hồ có đủ để chị gánh quá nhiều việc như vậy? Một câu hỏi thật thú vị… Có một câu nói là khi bạn làm việc với đam mê, thì mỗi ngày bạn không phải đi làm và tôi thấy câu nói này đúng trong hoàn cảnh của tôi.

Nhiều người nói chị cũng là biểu tượng của CLB bên cạnh các cầu thủ tài năng, chị thấy thế nào? Nhiều người nói chị cũng là biểu tượng của CLB bên cạnh các cầu thủ tài năng, chị thấy thế nào?

Với tôi mọi thứ trước mắt còn đang rất mới, và việc tôi cần làm bây giờ là học hỏi nhiều hơn để CLB Thanglong Warriors ngày càng có đông người hâm mộ.

Cách vận hành đặc biệt Tracy Thư Lương có kiến thức và làm việc trong lĩnh vực marketing, PR nên tạo ra được những thay đổi tích cực cho đội Thanglong Warriors, đặc biệt là việc đưa hình ảnh đội đến giới trẻ. Cách vận hành, quản lý đội bóng cũng đặc biệt như ngoài việc tập luyện, thi đấu, các cầu thủ Thanglong Warriors tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như làm bánh trung thu, làm từ thiện giúp người dân vùng lũ ở Thanh Hóa… Tracy Thư Lương còn để lại dấu ấn qua cách làm việc cận kề với HLV, tuyển mộ cầu thủ xuất sắc. Có thể nói thành công của Thanglong Warriors thời điểm hiện tại là nhờ khâu tuyển chọn cầu thủ. Bà Lê Thị Tuyết Nga (Giám đốc dự án giải bóng rổ nhà nghề VN) Luôn tính cái gì có lợi nhất cho VĐV Bóng rổ nhà nghề vốn khắc nghiệt, nhà đầu tư vào đội thì luôn đặt tính hiệu quả kinh tế lên cao như làm sao đầu tư ít mà thu về kết quả cao. Tracy Thư Lương khác biệt ở chỗ luôn tính cái gì có lợi nhất cho VĐV, cho toàn đội thì làm. Ví dụ VĐV của đội bị chấn thương, cô nhanh chóng chi tiền cho qua Philippines phẫu thuật. Phụ nữ hay nam giới làm chủ đội bóng cũng không nhiều khác biệt nhưng có lẽ người phụ nữ quản lý có thêm đức tính nhân hậu nên chăm lo chế độ chính sách, tâm tư nguyện vọng VĐV tốt hơn. Những đóng góp của Tracy Thư Lương không chỉ giúp Thanglong Warriors phát triển mà còn giúp tìm kiếm tài năng cho bóng rổ VN. Ông Đặng Hà Việt (Tổng thư ký Liên đoàn Bóng rổ VN) Thổi luồng gió mới cho bóng rổ VN Một nữ doanh nhân trẻ thành lập đội bóng rổ nhà nghề trong bối cảnh hiện tại của bóng rổ VN là rất đáng quý. Tôi cho rằng sự ra đời của Thanglong Warriors đã thổi luồng gió mới, là cú hích giúp phát triển bóng rổ VN. Tuy nhiên tôi thấy đội Thanglong Warriors tập hợp cầu thủ ở nhiều nơi như Nguyễn Văn Hùng (Thanh Hóa), Tô Quang Trung (Cần Thơ) hay các ngoại binh nhưng vẫn thiếu một số cầu thủ gốc Hà Nội nơi đội đặt bản doanh để thu hút thêm lượng người hâm mộ và giúp đội có bản sắc. Ông Nguyễn Quốc Quân (Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ VN) Người mang đến sự khác biệt Trước mùa giải VBA năm nay, Thanglong Warriors bị đánh giá thấp nhưng đã gây bất ngờ. Các cầu thủ Thanglong Warriors có nhiều ngôi sao từ ngoại binh đến nội binh nhưng không chơi cá nhân mà rất gắn kết, chia sẻ như trong một gia đình, điều này giúp họ thành công ở VBA, trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Người mang đến sự khác biệt này không ai khác là nữ chủ tịch của CLB, người rất đam mê, tâm huyết với bóng rổ. Phương Thúy (Cổ động viên CLB Thanglong Warriors)

Hoàng Quỳnh