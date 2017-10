Trận chung kết không nhiều bàn thắng?

Đội đoạt chức vô địch: Giờ chỉ còn Hà Lan hoặc Tây Ban Nha. Đây là 2 ứng viên chưa từng vô địch World Cup và đang rất khao khát lần đầu đăng quang để mở ra trang sử mới. Với Hà Lan, họ đã 2 lần giành á quân năm 1974 và 1978 khi đều thua chủ nhà trong trận chung kết, lần này đối thủ của Hà Lan không phải là chủ nhà. Còn Tây Ban Nha đây là lần đầu tiên họ vào đến trận chung kết. Họ cũng đứng trước thời cơ trở thành đội bóng châu Âu thứ 2 sau Đức vô địch châu Âu rồi vô địch thế giới (Đức làm được điều này khi vô địch châu Âu năm 1972 sau đó VĐTG năm 1974) và là đội châu Âu thứ 3 giành cú đúp vô địch 2 giải trong vòng 2 năm (Pháp từng VĐTG năm 1998 sau đó vô địch châu Âu năm 2000). Chính vì thế đội nào cũng rất có niềm tin chiến thắng.

Tỷ số trận chung kết: Cả Hà Lan và Tây Ban Nha đều không phải là những đội có hiệu suất ghi bàn cao. Hà Lan và Tây Ban Nha đều giống nhau ở chỗ chỉ thắng các đối thủ khít khao một hoặc 2 bàn cách biệt. Như Hà Lan đã vượt qua Đan Mạch 2-0, Nhật Bản 1-0, Cameroon 2-1, Slovakia 2-1, Brazil 2-1, Uruguay 3-2 (tổng cộng hiệu số 12/5 qua 6 trận, trung bình 2 bàn/trận). Còn Tây Ban Nha thua Thụy Sĩ 0-1, thắng Honduras 2-0, Chile 2-1, Bồ Đào Nha 1-0, Paraguay 1-0, Đức 1-0 (tổng cộng hiệu số 7/2 qua 6 trận, trung bình 1,16 bàn/ trận). Như vậy từ thống kê này có thể dự báo trận chung kết tỷ số cách biệt sẽ không cao và cũng không nhiều bàn thắng sẽ được ghi, không loại trừ hòa trong 90 phút với tỷ số thấp.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng: Hiện có Wesley Sneijder và David Villa cùng 5 bàn. Trận chung kết cũng sẽ quyết định cầu thủ nào đăng quang vua phá lưới. Tuy nhiên Villa cho thấy những trận đấu lớn anh dễ tịt ngòi, còn Sneijder có vẻ may mắn hơn khi thi đấu những trận quyết định như 2 bàn trước Brazil và bàn tạo bước ngoặt trước Uruguay. Do dự báo tỷ số trận chung kết thấp nên số bàn thắng của 2 chân sút này có ghi cũng sẽ không nhiều. Tuy nhiên không loại trừ Klose, Mueller hay Forlan cùng 4 bàn và cả Suarez (3 bàn) sẽ vượt lên vì trận tranh hạng ba bao giờ cũng thoải mái hơn so với trận chung kết nên cơ hội ghi bàn để bứt lên sẽ nhiều hơn.

Q.T