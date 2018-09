Trận quyền anh hạng trung nhưng tiền thưởng hạng... nặng

Trận đại chiến này tiếp tục tranh 3 đai hạng trung danh giá thế giới gồm WBC (Hội đồng Quyền anh thế giới), WBA (Hiệp hội Quyền anh thế giới) và IBO (Tổ chức Quyền anh quốc tế). Cả 3 đai này đều đang do Golovkin nắm giữ. Võ sĩ Kazakhstan này còn thiếu 1 đai IBF do Liên đoàn Quyền anh quốc tế đã tước hồi tháng 6 vì anh không chịu đấu với đối thủ do tổ chức này chỉ định để bảo vệ ngôi vô địch. Thay vào đó, Golovkin đã chọn đấu với võ sĩ ít tên tuổi Vanes Martirosyan (Mỹ) và thắng dễ chỉ sau 2 hiệp đấu hôm 5.5 để nhận 1 triệu USD, thay vì 25 triệu USD nếu đấu với đối thủ do IBF chỉ định.



Lý do là vì Golovkin và các cộng sự của mình muốn chờ thương lượng để tái đấu với Alvarez, hứa hẹn có nhiều giá trị thương mại và hấp dẫn người xem hơn. Đáng lẽ cuộc đấu này đã diễn ra ngày 5.5, tuy nhiên do Alvarez dính doping đến 2 lần hồi đầu năm nay (vì sử dụng thực phẩm bị nhiễm khuẩn) và bị cấm thi đấu đến 6 tháng, nên bị hoãn lại, có lúc tưởng chừng không thể diễn ra.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Golovkin và Alvarez đã cống hiến cho khán giả một trận quyền anh được xem là hay nhất lịch sử. Hai bên đều thi đấu cực kỳ ấn tượng, kịch tính đến những giây cuối trong 12 hiệp đấu và cũng diễn ra ngay tại sàn đấu T-Mobile Arena. Khi đó, Golovkin đã tung ra con số kỷ lục các cú đấm trong 1 trận đấu, lên đến 218 cú trúng đích; Alvarez cũng đáp trả đến 169 cú đấm, tạo nên một màn so tài nghẹt thở.

Thế nhưng, sau trận đấu cả 3 trọng tài đều cho điểm hòa, và Golovkin cho rằng mình bị “cướp chiến thắng” vì thi đấu trên tài Alvarez. Alvarez thì cho rằng kết quả hòa là hợp lý và đề nghị tái đấu để phân thắng bại. Cuộc tái đấu giữa 2 võ sĩ này rất được chờ đợi, nếu biết rằng ở trận đầu tiên doanh thu thương mại từ bản quyền truyền hình, tài trợ, quảng cáo và bán vé đã giúp các nhà tổ chức thu lại hơn 100 triệu USD.

Các nhà tổ chức quyền anh ở Mỹ không thể bỏ qua trận đấu hứa hẹn doanh thu vượt xa trận đầu tiên, nên đã nỗ lực dàn xếp và để Alvarez chịu án phạt vừa đủ kịp tái đấu vào ngày 15.9.

Sự cố doping đã được Golovkin tận dụng triệt để nhằm hạ uy tín Alvarez trước cuộc tái đấu. Theo võ sĩ Kazakhstan: “Đấu với Alvarez là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Hy vọng anh ta sẽ mạnh mẽ hơn so với trận đấu hồi năm ngoái khi đã sử dụng chất kích thích”. Phát biểu mang tính xỏ xiên này khiến Alvarez cực kỳ tức giận, và theo cựu võ sĩ tên tuổi người Mỹ gốc Mexico De La Hoya (đại diện của Alvarez): “Tôi chưa bao giờ thấy Alvarez tức giận và tập luyện điên cuồng như vậy. Tất cả là vì Golovkin đã châm chọc vào nỗi đau của Alvarez vì sự cố doping ngoài ý muốn. Alvarez phải hạ knock-out Golovkin mới có thể hả giận”.

Giang Lao