Trần Quyết Chiến vào bán kết giải 3C Survival Masters Seoul

Giải đấu vẫn là thể thức tương tự với cách đánh “đền”, mỗi cơ thủ ghi 1 điểm sẽ được cộng 3 điểm và mỗi cơ thủ trong bảng đấu sẽ bị trừ 1 điểm. Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu, 2 cơ thủ có số điểm cao nhất sẽ giành vé đi tiếp. Tại giải đấu này, BTC đã mở rộng thêm với 20 cơ thủ hàng đầu thế giới , 4 suất đặc cách và 8 cơ thủ vượt qua vòng loại.

Ngay ở vòng đấu đầu tiên, Quyết Chiến đã thi đấu không thành công và chỉ được đứng thứ 3 của bảng F với những cơ thủ không quá mạnh. Một cơ thủ khác của VN là Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 19 TG) cũng chỉ xếp hạng 2 của bảng C. Với kết quả này, Quyết Chiến buộc phải thi đấu ở vòng play off thứ nhất và Quốc Nguyện thi đấu ở vòng play off thứ hai nhằm tìm kiếm chiếc vé vào tứ kết.

Quốc Nguyện đã không thể vợt qua vòng play off thứ hai Minh Tân

Ở vòng đấu play off, cơ thủ số 1 VN dù vẫn thi đấu chưa đúng với phong độ của mình nhưng vẫn giành được chiếc vé thứ hai của bảng C để tìm kiếm cơ hội đi tiếp cho mình. Lá thăm không may mắn đã đưa 2 cơ thủ VN vào cùng bảng đấu Nikos Polychronopoulos (Hy Lạp) và tay cơ nữ người Hà Lan Therese Klompenhou.

Đến lúc này Quyết Chiến mới chứng tỏ được đẳng cấp của mình và giành chiếc vé đầu bảng để vào tứ kết. Trong khi đó, Quốc Nguyện chỉ đứng hạng 3 và chấp nhận bị loại khỏi giải đấu. Tại vòng tứ kết, cơ thủ số 1 VN vẫn thi đấu rất hay và áp đảo các đối thủ của mình để một lần nữa giành vị trí nhất bảng và có tấm vé vào bán kết.

Cơ thủ Sanchez sẽ là đối thủ đáng ngại cho bất cứ đối thủ nào Khả Hòa

Vào lúc 17 giờ chiều nay (giờ VN), Quyết Chiến sẽ tiếp tục thi đấu vòng bán kết ở bảng đấu được đánh giá là rất cân bằng và hứa hẹn hấp dẫn khi có mặt Daniel Sanchez (Tây Ban Nha, hạng 18 TG) cùng hai cơ thủ của nước chủ nhà là Cho Jae Ho (Hạng 7 TG) và Kim Haeng Jik (Hạng 12 TG).