Trao giải cuộc thi viết “Sơn Boss Vì trái tim bóng đá VN”

Tham dự buổi lễ có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Ban biên tập; nhà báo Đỗ Hùng, Thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh, ông Võ Quốc Thống, Giám đốc thương hiệu Boss Công ty 4 Organes cùng các bạn đọc trúng giải.

Nhà báo Ngọc Toàn cho biết: “Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức dành cho bạn đọc viết về sân chơi khu vực, chủ yếu là động viên đội tuyển bóng đá VN thi đấu AFF Cup, nhưng đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ độc giả khắp mọi miền đất nước. Với tổng số bài tham dự là gần 8.000 bài, trong đó 1.755 bài hợp lệ, nhiều bài viết thể hiện đầy cảm xúc, chân thành và ấn tượng nên việc chấm giải không hề đơn giản. Một nét mới khác là 3 hạng đầu của cuộc thi đều là nữ, điều đó nói lên phái đẹp ngày càng quan tâm và am hiểu đến bóng đá. Qua cuộc thi, Báo Thanh Niên đã tạo thêm sự tương tác và gắn kết với bạn đọc. Từ sự hỗ trợ nhiệt tình của Sơn Boss, hy vọng Báo Thanh Niên sẽ tổ chức thêm nhiều sân chơi bổ ích khác như vậy và hướng đến tổ chức những cuộc giao lưu thú vị hơn nữa với đội tuyển bóng đá VN trong tương lai”.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đánh giá cao sân chơi do Báo Thanh Niên tổ chức khi ông nhấn mạnh: “Cuộc thi là sự kết nối giữa những trái tim, sự đồng cảm của những tâm hồn với mong ước bóng đá VN sẽ ngày càng đi lên. Trong gần 1 tháng cuộc thi diễn ra với số lượng bài bạn đọc gửi về đông đảo là một con số không ngờ, chứng tỏ tình yêu của người hâm mộ với bóng đá VN nói riêng và giải đấu AFF nói chung là vô cùng lớn. Tôi rất xúc động khi đọc nhiều bài viết rất sâu sắc, rất nhân văn, rất cảm thông và chia sẻ với thất bại của đội tuyển VN. Đó không chỉ là sự động viên mà còn là sự tha thứ, luôn song hành và không quay lưng với đội tuyển trong bất cứ hoàn cảnh nào. Do vậy cuộc thi do Báo Thanh Niên tổ chức rất ý nghĩa và có tính giáo dục cao”.

Với sự thành công lớn của cuộc thi, ông Võ Quốc Thống khẳng định Sơn Boss vẫn luôn sát cánh với đội tuyển bóng đá VN và sẽ tiếp tục đồng hành với các hoạt động thể thao của Báo Thanh Niên trong thời gian tới. 9/10 bạn đọc trúng giải và nhiều bạn đọc khác đến tham dự ngoài việc nhận thưởng đều được tặng poster ảnh toàn đội tuyển VN dự AFF Cup rất đẹp.

Ban thể thao