Trao giải SEA Games 2013, hướng đến World Cup 2014

Đó là đề nghị đầy phấn khích của rất nhiều bạn đọc cũng như thổ lộ của các nhà tài trợ mong muốn được đồng hành tiếp tục với Báo Thanh Niên, trong lễ trao giải cuộc thi dự đoán kết quả SEA Games 2013 rất ấm cúng, sôi nổi tại tòa soạn báo vào hôm qua.



Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và các HLV, VĐV, nhà tài trợ cùng trao giải cho bạn đọc trúng giải - Ảnh: Khả Hòa

Bác Võ Bá Diệp, một bạn đọc lâu năm gắn bó của Báo Thanh Niên chia sẻ đầy xúc động: “Đây là lần đầu tiên tôi đoạt giải và dù chỉ giải khuyến khích thôi nhưng với tôi cuộc thi rất quý báu, mới lạ. BTC đã làm việc rất khoa học, công tâm và tạo được sự tương tác lớn với bạn đọc. Tôi mong Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục tổ chức cuộc thi dự đoán World Cup quy mô hơn và hào hứng hơn”.

Bạn đọc Trần Minh Nghĩa, người thường xuyên tham dự các cuộc thi dự đoán do Thanh Niên tổ chức cho biết đã cắt đến 500 phiếu để tham dự cuộc thi. “Cuộc thi dự đoán về thể thao do báo tổ chức với tôi đó là sự say mê, thú vị và là sân chơi luôn hấp dẫn vì câu hỏi gần gũi, dễ hiểu. Đây là cuộc thi có đến hơn 80.000 bạn đọc tham gia nên việc đoạt giải khuyến khích cũng là sự may mắn. Rất mong BTC cùng các nhà tài trợ tiếp tục có thêm nhiều hình thức thu hút hơn”.

Rất vui khi có mặt tại lễ trao giải, HLV Huỳnh Hữu Chí, người góp công lớn vào thành công của nhà vô địch cử tạ Thạch Kim Tuấn, cho biết ngay từ nhỏ đã mê Báo Thanh Niên, thường xuyên đặt báo và tham gia các cuộc thi. “Sự quan tâm của bạn đọc cũng là động lực rất lớn cho những HLV, VĐV chúng tôi luôn nỗ lực để mang về những thành công mới cho thể thao VN, đáp lại sự tin yêu của người hâm mộ”.

Nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á Vũ Thị Hương cũng chia sẻ chân tình rằng nếu không có sự cảm thông, động viên từ người hâm mộ là những bạn đọc của Báo Thanh Niên, có lẽ cô không đủ động lực vượt qua những chấn thương, bệnh tật để có được thành tích hôm nay.

Đại diện các nhà tài trợ: Phó tổng giám đốc Công ty du lịch Vietravel Trần Đoàn Thế Duy, Giám đốc chi nhánh Công ty yến sào Khánh Hòa Đinh Viết Thuận, Giám đốc đối ngoại Công ty Nutifood Nguyễn Hữu Đức, Phó tổng giám đốc Công ty Thái Sơn Nam Mai Đăng Trình và cơ thủ Đặng Đình Tiến đánh giá rất cao những cuộc thi do Báo Thanh Niên tổ chức, đồng thời bày tỏ sẽ tiếp tục sát cánh trong cuộc thi World Cup 2014 của báo.

Trước những góp ý, sẻ chia chân tình, đầy tâm huyết từ phía bạn đọc, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên - cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ Yến sào Khánh Hòa, Vietravel, Nutifood, Thái Sơn Nam, sự tin yêu của bạn đọc, sự nỗ lực của các HLV, VĐV và cho biết BTC sẽ nghiên cứu để tổ chức cuộc thi dự đoán World Cup 2014 diễn ra thật hay, đẹp và hào hứng, đáp ứng sự mong đợi của bạn đọc.

Hoàng Quỳnh

