Triệu tập 16 VĐV bóng chuyền nam dự SEA Games 2017

Ban huấn luyện gồm 3 HLV là ông Phùng Công Hưng (Thể Công) làm HLV trưởng, 2 HLV khác là Lê Hồng Hảo (Công an TP.HCM) và Triệu Tử Thiên (Sanest Khánh Hòa). 16 VĐV gồm có 5 VĐV của Thể Công (Nguyễn Xuân Thanh, Hoàng Văn Phương, Phạm Thái Hưng, Nguyễn Vũ Hoàng, Nguyễn Duy Khánh), 4 VĐV của Sanest Khánh Hòa (Ngô Văn Kiều, Từ Thanh Thuận, Nguyễn Văn Phong, Huỳnh Trung Trực), 2 VĐV của Tràng An Ninh Bình (Giang Văn Đức, Nguyễn Xuân Thành), 2 VĐV Becamex Quân đoàn 4 (Nguyễn Hoàng Thương, Đặng Long Kiếm), Nguyễn Văn Dữ (Maseco TP.HCM), Lê Thành Hạc (Trà Vinh) và Lê Hoài Hận (Long An).



Trao đổi với thethao.thanhnnien.vn, HLV trưởng Phùng Công Hưng cho biết, mục tiêu của tuyển bóng chuyền nam tại SEA Games năm nay là bảo vệ huy chương bạc và nỗ lực để giành vị trí cao hơn nếu có cơ hội. Với mục tiêu này, so với dự kiến ban đầu sẽ đưa thêm nhiều VĐV trẻ, danh sách tập trung đội tuyển có thay đổi giờ chót.

Theo đó, đội tuyển giữ lại những VĐV có kinh nghiệm thi đấu và vẫn còn phong độ cao thể hiện trong thời gian gần đây, các VĐV trẻ sẽ được sử dụng nhiều kể từ năm tới. Riêng các chủ công Hoàng Văn Phương và Từ Thanh Thuận thời gian qua bị chấn thương nhưng đã hồi phục và tập luyện lại bình thường, nên vẫn có mặt trong lần triệu tập này.

Có 3 VĐV được triệu tập lên đội tuyển lần đầu là Nguyễn Văn Phong (chủ công, có thể tham gia chuyền 1 tốt), libero Huỳnh Trung Trực có quá trình thể hiện tốt và Lê Hoài Hận (sinh năm 1995, chiều cao tốt, nhiều triển vọng).

Đội tuyển sẽ tập trung tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội từ 10.5 đến 10.9, sau đó các HLV và VĐV được trả về CLB để chuẩn bị thi đấu vòng 2 và vòng chung kết giải vô địch quốc gia tranh trong tháng 11.2017.

Nhựt Quang