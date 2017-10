Trung Quốc hết mộng bá chủ Olympic

Không như 4 năm trước, đoàn thể thao Trung Quốc khó lòng làm mưa làm gió tại Olympic London sắp tới khi phải đối mặt với những đối thủ như Mỹ, Nga, Úc và chủ nhà Liên hiệp Anh.

Hãng cá cược thể thao Ladbrokes dự đoán đoàn thể thao Mỹ nhiều khả năng về nhất toàn đoàn khi ra tỷ lệ 8/13 (đặt 13, ăn 8). Trung Quốc xếp thứ 2 với 5/4; Nga 50/1; Liên hiệp Anh 100/1; Úc và Đức đều 200/1 và Nhật Bản 500/1. Hiện Mỹ đưa ra chỉ tiêu giành 40 HCV, Trung Quốc 30 HCV, Nga 25 HCV, Liên hiệp Anh 22 HCV... (Reuters)

Với tham vọng làm bá chủ thế giới như từng tuyên bố sau Olympic 2008, đến lúc này Trung Quốc đã không còn huênh hoang như trước. Thể thao Trung Quốc vốn chỉ thống trị ở các môn truyền thống của họ như bóng bàn, cầu lông, nhảy cầu, bắn súng, thể dục dụng cụ và cử tạ. 38/51 HCV mà họ đoạt được tại Olympic 2008 đều từ các môn này. Tuy nhiên, các môn thế mạnh này của Trung Quốc sẽ bị cạnh tranh dữ dội một khi đi thi đấu xa sân nhà. Đặc biệt ở môn cầu lông, đoàn Malaysia đang quyết tâm lấy lại vị trí số 1 của mình từ tay Trung Quốc.

So với năm 2008, Trung Quốc cũng điều chỉnh lại lượng VĐV tham dự khi chỉ đem đến London 396 VĐV (ít gần phân nửa so với 4 năm trước), và ít hơn so với kỳ Olympic 2004 (407 VĐV). Tuy vậy, cựu Tổng thư ký Ủy ban Olympic Trung Quốc, Wei Jizhong vẫn mạnh miệng tuyên bố sẽ đứng thứ 2 toàn đoàn (chỉ sau đoàn thể thao Mỹ mà cách đây 4 năm Trung Quốc từng bỏ xa tới 15 HCV). Thế nhưng Bộ trưởng Thể thao nước này, Liu Peng lại thực tế hơn: “Ở kỳ Olympic sắp tới, các VĐV Trung Quốc sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn nên phải chiến đấu giành giật từng chiếc HCV một, chứ không dễ dàng như 4 năm trước. Nếu đúng sức, chúng ta chỉ đoạt chừng 30 HCV và đứng thứ 3 toàn đoàn là hợp lý”.



Thể thao Trung Quốc đang chịu áp lực lớn sau thành tích nhất toàn đoàn ở Olympic 2008 - Ảnh: Reuters

Ngoài các môn sở trường, thể thao Trung Quốc còn chịu áp lực ở các môn điền kinh và bơi lội. Niềm hy vọng lớn của môn bơi lội là Sun Yang dù đoạt 2 HCV cự ly 800 m và 1.500 m nam tại giải VĐTG diễn ra ở Thượng Hải năm 2011 sẽ không dễ lập lại thành tích ở Olympic này. Tại môn điền kinh, Liu Xiang là kỳ vọng lớn nhất ở cự ly 110 m vượt rào, nhưng anh đang bị chấn thương lưng chưa biết có kịp bình phục hay không. Ngoài ra, ở môn quần vợt nữ, tay vợt Li Na từ sau chức vô địch giải Pháp mở rộng năm rồi đến nay đã không còn là chính mình, nên hy vọng vàng cũng khó trở thành hiện thực.

Lịch truyền hình trực tiếp bóng đá nam/nữ Olympic 2012:

Giang Lao