Trường Sơn 'tốc chiến tốc thắng' trước kỳ thủ Trung Quốc

Võ sĩ người Úc gốc Việt Martin Nguyen hứa hẹn sẽ làm nên một cuộc đấu lịch sử đấu trường võ thuật đối kháng số 1 châu Á (ONE Championship) khi sẽ trở lại lồng bát giác bảo vệ đai vô địch hạng lông thế giới trước đối thủ Nhật Bản Koyomi Matsushima ở cuộc đấu chính thuộc sự kiện ONE: DAWN OF HEROES diễn ra tại Mall of Asia, Manila (Philippines) vào ngày 2.8.