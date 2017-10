Tưng bừng Hội thao 30 năm báo Thanh Niên

Trong hai ngày 5 và 6.12 đã diễn ra hội thao kỷ niệm 30 năm ngày báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên (3.1.1986- 3.1-2016).

Hội thao là sân chơi bổ ích cho CB-CNV, phóng viên có dịp giao lưu rèn luyện thân thể để học tập và công tác tốt - Ảnh: Khả Hòa Hội thao là sân chơi bổ ích cho CB-CNV, phóng viên có dịp giao lưu rèn luyện thân thể để học tập và công tác tốt - Ảnh: Khả Hòa Hội thao còn là cơ sở chuẩn bi tốt lực lượng để thành lập đội tuyển chọn thi đấu mở rộng với một số đơn vị đối tác khác trong các môn bóng đá và quần vợt trong tuần tới. Hội thao còn là cơ sở chuẩn bi tốt lực lượng để thành lập đội tuyển chọn thi đấu mở rộng với một số đơn vị đối tác khác trong các môn bóng đá và quần vợt trong tuần tới.

Tại Cung Văn hóa Lao Động hôm 5.12, bất chấp thời tiết nắng nóng các VĐV quần vợt đã thi đấu với tinh thần mạnh mẽ so kè quyết liệt từng điểm và tạo ra không ít bầt ngờ. Kết quả Đỗ Tường Vũ (tổ IT) giành ngôi vô địch, Nguyễn Thanh Toàn (ban thư ký- BTK) hạng nhì và Lâm Hiếu Dũng (BTK) và Trần Phước Lai (P.Kỹ thuật) giành hạng ba. Ở giải đôi nam, cặp Vũ Trần Lam - Đậu Hoàng Quỳnh (Online Tiếng Việt và ban thể thao) giành chức vô địch sau khi thắng Thanh Toàn - Độc Lập (BTK- Online) ở chung kết. Đồng hạng ba là Minh Thuận - Khắc Định (tổ IT) và Hiếu Dũng- Sơn Tùng (BTK-Online)



Ở môn cầu lông đôi nam, Minh Chương - Hữu Ái (P.Quảng cáo (QC) - XN In) hạng nhất, Trần Tâm - Văn Hùng (ban Kinh tế - P.QC) xếp nhì, Lê Hần - Văn Mười (P.Hành chình - trị sự (HC-TS) - P.Vật tư) và Thanh Nhật - Trường Giang (CT truyền thông) đồng hạng ba. Giải đôi nữ, Đặng Hạnh - Thùy Trang (Online tiếng Anh - CT truyền thông) hạng nhất, Hồng Vân - Nguyễn San (P.HC-TS và P.QC) hạng nhì, Phạm Thương - Kim Hòa (Ban Chính trị - Xã hội - XN In) và Ánh Nguyệt - Hà Thi (P.Kế toàn - P.QC) đồng hạng ba. Giải đôi nam nữ, Xuân Ái - Phạm Thương hạng nhất, Văn Mười - Kim Hòa thứ nhì, Trần Tâm - Thùy Trang và Lê Hân - Ánh Nguyệt đồng hạng ba. Giải đơn nam, Lê Hân vô địch sau khi thắng Minh Chương trong trận chung kết, đồng hạng ba là Trần Tâm và Vũ Linh.

Đội bóng đá Ban thư ký (BTK) đã đoạt chức vô địch sau khi thắng Phóng viên 2-0 trong trận chung kết - Ảnh: Khả Hòa Đội bóng đá Ban thư ký (BTK) đã đoạt chức vô địch sau khi thắng Phóng viên 2-0 trong trận chung kết - Ảnh: Khả Hòa Trong nội dung kéo co tại sân Tao Đàn, đội Nhà in báo Thanh Niên giành giải nhất sau khi thắng đội Kế toán Phát hành trong trận chung kết. Đồng hạng ba là đội Phóng viên và đội phòng quảng cáo.



Ở môn bóng đá với đội hình đồng dều, có chiều sâu đội Ban thư ký (BTK) đã đoạt chức vô địch sau khi thắng Phóng viên 2-0 trong trận chung kết, đội Các văn phòng đại diện giành hạng ba



Hội thao nội bộ đã diễn ra sôi nổi, hào hứng và tạo không khí vui khỏe để cùng hướng về hội thao mở rộng gồm giải bóng đá tam giác vào sáng ngày 12.12 trên sân Tao Đàn giữa đội tuyển Báo Thanh Niên, đội nghệ sĩ và đội Cựu danh thủ.



Ban đầu giải đấu định diễn ra ở sân Thống Nhất nhưng theo yêu cầu của đông đảo độc giả muốn có sự giao lưu với các cựu danh thủ và nghệ sĩ nên Ban tổ chức quyết định dời về sân Tao Đàn cho không khí buổi giao lưu ấm cúng hơn. Thành phần đội Cựu danh thủ đều trên 50 tuổi là các tên tuổi lẫy lừng của bóng đá TP.HCM thập niên 70, 80 thế kỷ trước như Hồ Thanh Cang, Cù Hè, Minh nhí, Nguyễn Văn Thành (Hải quan), Lưu Kim Hoàng, Lê Đình Thăng, Trần Văn Xinh, Nguyễn Thanh Tùng, Hồ Văn Tam, Huỳnh Hồng Sơn (Cảng SG), Phan Trung Việt, Trần Văn Thịnh (Sở Công Nghiệp), Nguyễn Hoàng Tuấn, Trần Quốc Việt, Bùi Xuân Hùng, Vũ Văn Lâm (Công an TP.HCM), Hồ Nguyễn (Hội cựu danh thủ)...



Đội nghệ sĩ có các diễn viên hài Việt Anh, Hoàng Sơn, Nhật Cường, Long đẹp trai, ca sĩ Ông Cao Thắng, Lương Gia Huy, Tim, Hồ Việt Trung, Trịnh Tuấn Vỹ, Lương Viết Quang, Phạm Trưởng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, diễn viên điện ảnh và người mẫu Thanh Thức, Lê Anh, David Phạm, Quý Lộc. Các ca sĩ và diễn viên sẽ có nhiều tiết mục văn nghệ trình diễn trong ngày hội vui này. Khán giả có thể đến chung vui với Báo Thanh Niên trong sự kiện ý nghĩa này.



Môn bóng đá diễn ra rất sôi nổi Môn bóng đá diễn ra rất sôi nổi Cổ động viên hào hứng với các VĐV thi đấu Cổ động viên hào hứng với các VĐV thi đấu Các VĐV thi đấu gay go môn kéo co Các VĐV thi đấu gay go môn kéo co Nhà báo Trường Nghi nỗ lực ở môn quần vợt - Ảnh: Khả Hòa Nhà báo Trường Nghi nỗ lực ở môn quần vợt - Ảnh: Khả Hòa

