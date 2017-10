Túng quẫn, cựu sinh viên đại học thể thao Bắc Ninh cắn lưỡi tự tử

Đã có hơn 30 triệu đồng để giúp Hằng Tối 11.3, nếu không có sự trợ giúp của gia đình thầy giáo Đặng Hoài An, trưởng bộ môn điền kinh cử tạ, đại học thể dục thể thao Bắc Ninh, hàng xóm cùng khu tập thể 4 tầng và nhiều người dân khác, Phạm Thị Thu Hằng không biết giờ này đang ra sao. Thầy giáo Đặng Hoài An (trái) người đứng ra kêu gọi mọi người giúp đỡ Phạm Thị Thu Hằng - Ảnh: Thúy Hằng Thầy giáo Đặng Hoài An (trái) người đứng ra kêu gọi mọi người giúp đỡ Phạm Thị Thu Hằng - Ảnh: Thúy Hằng Bằng tài khoản cá nhân facebook, thầy Đặng Hoài An đã kêu gọi mọi người ủng hộ giúp đỡ Hằng. Chung sức cùng thầy An còn có HLV bộ môn thể dục dụng cụ Trương Minh Sang. Cho đến hôm nay, số tiền mà các giáo viên, học sinh trường đại học thể dục thể thao Từ Sơn, các VĐV, HLV, anh em, bạn bè thân quen ủng hộ được ngoài 30 triệu. “Hằng là một cô bé rất ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, học giỏi. Hoàn cảnh đã khiến em bị quá căng thẳng, trở nên hoảng loạn. Chúng tôi mong mọi người cùng chung sức, giúp đỡ em và gia đình lúc nguy cấp này”, thầy Đặng Hoài An nói.