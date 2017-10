Tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam sắp có HLV mới

(TNO) Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sắp ra quyết định bằng văn bản về việc bổ nhiệm ông Thái Thanh Tùng làm HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, thay thế HLV Phạm Văn Long.

HLV Thái Thanh Tùng (đầu tiên bên phải, hàng đứng) làm HLV trưởng đội bóng chuyền nữ với mục tiêu đoạt HCB SEA Games 28 - Ảnh: Q.T

Lý do ông Long bị "bay chức" không giống với những trường hợp HLV bị sa thải là do năng lực chuyên môn yếu kém. Thậm chí ông Long còn tỏ ra khá mát tay khi dẫn dắt khá thành công CLB CLB Thông tin Lienvietpost Bank lẫn đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia.



Nhưng ông Long “chết” ở… cái miệng. Hình ảnh ông Long mắng mỏ VĐV bằng những ngôn từ nặng nề đã khiến dư luận nổi sóng và mới cách đây 2 tuần, một bức thư với chữ ký của gần 50 nghệ sĩ, nhà báo đã được gửi đến Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, đòi “trảm” ông Long với lý lẽ: Không thể chấp nhận một HLV đội tuyển quốc gia mà lại có những lời lẽ và cách hành xử chưa được văn hóa.



Cũng cách đây ít ngày, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho hay: “Anh Long xuất thân từ VĐV CLB Thể Công, từng làm đội trưởng đội tuyển quốc gia và khi chuyển làm HLV, cũng có nhiều công lao khi dẫn dắt dẫn dắt CLB Thông tin Lienvietpost Bank lẫn tuyển nữ thi đấu khá thành công. Anh Long có năng lực chuyên môn tốt nhưng đôi khi chưa chuẩn mực ở cử chỉ, hành động, lời nói, nét mặt…Chúng tôi đã nhiều lần góp ý với HLV này để điều chỉnh”.



Theo ông Phấn, Liên đoàn đang khẩn trương đàm phán với chuyên gia người Trung Quốc Hồ Tiến, 60 tuổi, từng dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền Trung Quốc và hiện đang dẫn dắt đội Phúc Kiến. “Đôi bên đang chưa tìm được tiếng nói chung về tiền lương nên chưa thể ký hợp đồng. Nếu thỏa thuận thành công thì việc mời chuyên gia Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn chứ không phải cho SEA Games 28. Phương án thứ 2 là vẫn sử dụng HLV nội tại SEA Games 28”, ông Phấn cho hay,



Và cuối cùng phương án chọn HLV ngoại chưa thể thực hiện nên Liên đoàn bóng chuyền đã chọn HLV Thái Thanh Tùng (hiện đang dẫn dắt đội PVD Thái Bình) làm HLV trưởng đội bóng chuyền nữ với mục tiêu đoạt HCB SEA Games 28.



Năm 2009, ông Tùng từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia nhưng sau đó do bận với chuyện học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ nên ông xin rút lui và cũng mới trở lại huấn luyện đội bóng nữ Thái Bình vài mùa gần đây.

