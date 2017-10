Tuyển VN hạ chỉ tiêu

Lá thăm may mắn đưa tuyển VN nằm chung bảng A cùng với Kazakhstan và New Zealand. Xét về thứ hạng bóng chuyền trẻ châu Á, đội nữ VN xếp hạng 10 trong khi Kazakhstan xếp hạng 6 và New Zealand xếp hạng 11. Do đó, các tay đập trẻ VN có cơ hội tranh chấp 1 trong 2 chiếc vé vào tứ kết. Tuy nhiên với lực lượng hiện tại, HLV phó Phạm Thanh Hà cho biết đội tuyển chỉ cố gắng thi đấu từng trận một, bởi lực lượng chúng ta quá mỏng và yếu dù hai đối thủ không quá mạnh.

Giải bóng chuyền trẻ nữ châu Á năm nay thu hút 15 đội dự tranh tại NTĐ Tân Bình và NTĐ Phan Đình Phùng (TP.HCM). Giải sẽ chọn ra 3 đội đại diện châu Á dự tranh giải Vô địch trẻ thế giới năm 2011.

19g00 hôm nay tại NTĐ Phan Đình Phùng, tuyển VN đánh trận mở màn gặp New Zealand.

Hoàng Quỳnh