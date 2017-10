Tuyển xe đạp gạch tên Bùi Minh Thụy

Bùi Minh Thụy (ảnh) - cua rơ bị chỉ trích sau thất bại nặng nề của tuyển xe đạp VN tại SEA Games 26 (cuối năm 2011 tại Indonesia), không có tên trong thành phần tuyển xe đạp Việt Nam tham dự giải vô địch và vô địch trẻ châu Á 2012 diễn ra tại Malaysia từ ngày 12-19.2.



Ảnh: Khả Hòa

Trưởng bộ môn xe đạp VN Nguyễn Ngọc Vũ cho biết tài năng của Bùi Minh Thụy không ai phủ nhận nhưng việc không triệu tập tay đua Đội ADC Truyền hình Vĩnh Long đi thi đấu quốc tế lần này nhằm giúp tay đua này có thời gian kiểm điểm bản thân.

Do chuyên gia Nikolai Kurkov (Kyrgyzstan) về nước nghỉ phép sang trễ nên việc dẫn dắt đội tuyển xe đạp VN dự 2 giải quốc tế này sẽ do HLV Nguyễn Huy Hùng. Hy vọng đặt vào nội dung xuất phát đồng hàng nam lứa tuổi U.23 với 4 cua rơ gồm: Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Thành Tâm, Hồ Huỳnh Vạn An, Nguyễn Tấn Hoài. 2 tuyển thủ Mai Nguyễn Hưng, Hồ Văn Phúc tranh tài ở nội dung xuất phát đồng hàng nam (hệ đội tuyển). Tuyển nữ chỉ cử 3 cua rơ dự tranh gồm Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Phan Ngọc Trang và Nguyễn Thị Thanh. Trong khi ở giải trẻ, xe đạp VN góp mặt 4 cua rơ gồm: Trần Thị Xiêm, Trương Thị Bích Nhiên (nữ), Nguyễn Huỳnh Phú Lộc, Lê Hữu Phước (nam).

Hoàng Quỳnh