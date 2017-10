Tyson Fury hứa hẹn thiết lập 3 cuộc thượng đài 'bom tấn'

Tay đấm 29 tuổi người Anh đã không thượng đài kể từ chiến thắng lịch sử chấm dứt sự thống trị của Wladimir Klitschko vào tháng 11.2015 để giành các đai vô địch WBA, WBO và IBF hạng nặng thế giới. Hồi tháng 10 năm ngoái, Fury gây sốc khi bị đình chỉ giấy phép thi đấu do thừa nhận sử dụng cocaine và mắc chứng trầm cảm.

Tuần trước, Fury vẫn chưa được cấp giấy phép mới do nghi án sử dụng doping chưa kết thúc. Tuy nhiên, trong một dòng viết trên tài khoản Twitter hôm 12.10, Fury đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ quyền anh khi tuyên bố sẵn sàng trở lại sàn đấu vào tháng 4.2018. Võ sĩ này nói thêm rằng sẽ thượng đài ở một cuộc siêu đấu vào mùa hè năm tới trước khi thiết lập 2 cuộc đấu lớn khác vào cuối năm. Trước đó, Fury đã 2 lần trì hoãn cuộc tái đấu với Klitschko nhưng hi vọng giáp mặt với tay đấm huyền thoại người Ukraine vào đầu năm nay bị dập tắt do bị điều tra bởi cơ quan chống doping Anh vào tháng 5.

Đây không phải là lần đầu tiên Fury tuyên bố ý định trở lại sàn đấu. Cựu “vua” hạng nặng thế giới trở lại phòng tập hồi đầu năm nay với kế hoạch thượng đài sau những bê bối ngoài đời lẫn vi phạm các quy định quyền anh dẫn đến bị tước đai IBF. Vì vậy, tuyên bố trở lại của Fury trên Twitter lập tức thu hút sự dõi theo của dư luận về việc thiết lập siêu cuộc đấu với đồng hương Anthony Joshua, người đang giữ đai vô địch IBF và WBA hạng nặng thế giới.

Trong khi đó, Joseph Parker và Deontay Wilder (những người đang giữ các đai vô địch hạng nặng khác) sẽ là một trong những lựa chọn thượng đài của Fury trong năm tới. Theo nhận định, nếu việc thiết lập cuộc đấu giữa Fury và Joshua thành công thì đây sẽ là một cuộc thượng đài "bom tấn" trong năm 2018 không kém cuộc đối đầu "tỉ đô" giữa Mayweather - McGregor vừa qua.

Tây Nguyên