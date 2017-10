U.23 Việt Nam muốn vượt qua vòng bảng U.23 châu Á

Danh sách đội tuyển OU.23 VN HLV trưởng: Toshiya Miura, các trợ lý: Lê Tuấn Long (LĐBĐ VN), Trần Công Minh (LĐBĐ VN), Nguyễn Quốc Tuấn (HAGL). Thủ môn (5): Nguyễn Hoài Anh (Quảng Ninh), Đặng Ngọc Tuấn (An Giang), Phạm Văn Phong (Đồng Nai), Phạm Văn Tiến (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội T&T). Hậu vệ (9): Lê Đức Lương, Lê Văn Sơn (HAGL), Phạm Hoàng Lâm, Trần Phước Thọ (ĐTLA), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Phạm Mạnh Hùng, Quế Ngọc Hải (SLNA), Lê Cao Hoài An (Sanna Khánh Hòa BVN), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp). Tiền vệ (9): Huỳnh Tấn Tài (Long An), Nguyễn Phong Hồng Duy, Hoàng Thanh Tùng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng). Tiền đạo (7): Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hồ Phúc Tịnh, Hồ Tuấn Tài (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng).