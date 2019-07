U.23 Việt Nam thắng trận mở màn bóng chuyền nữ châu Á

Với việc nằm ở bảng A “nhẹ thở” khi có sự góp mặt của New Zealand cùng Maldives, U.23 Việt Nam dự báo không khó đoạt ngôi nhất bảng để vào vòng 8 đội.

Ở trận ra quân gặp New Zealand, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 (25/12, 25/10, 25/19). Bộ khung chính Thanh Thúy, Dương Thị Hên, Thu Hoài, Bích Thủy, Kim Thanh vận hành khá tốt, chơi lấn lướt so với đội hình của New Zealand.

Thanh Thúy (áo đỏ) cùng U.23 Việt Nam thắng dễ trận mở màn giải U.23 châu Á Phương Nghi

Một chiến thắng không bất ngờ cho tuyển U.23 Việt Nam nhưng các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn phải chấn chỉnh khả năng bắt bước một bởi không khắc phục được điều này trước những đối thủ mạnh hơn New Zealand, U.23 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn.

Kim Thanh chơi khá ổn định trong màu áo U.23 Việt Nam Phương Nghi

Ngày mai (15.7), U.23 Việt Nam gặp Maldives ở trận cuối bảng A không ngoài mục tiêu giành chiến thắng. Giải năm nay vắng mặt 2 đội hàng đầu châu lục là Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng vẫn còn đó những ứng viên khác như Trung Quốc, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên.