Usain Bolt đặt cột mốc 9,4 giây cự ly 100m

(TNO) Ngôi sao điền kinh mang biệt danh "Tia chớp" Usain Bolt vừa đưa ra mục tiêu "khủng" là chinh phục cự ly 100m chỉ bằng 9,4 giây tại Olympic London 2012.

Usain Bolt là VĐV điền kinh nhanh nhất thế giới hiện nay - Ảnh: Reuters

Nếu làm được điều này, Usain Bolt sẽ phá vỡ mọi giới hạn về mặt sinh lý học của con người. Theo các nghiên cứu gần đây của nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới, hầu hết những kỷ lục thể thao hiện tại đã đạt đến ngưỡng 99% trong giới hạn sinh học tự nhiên của con người có thể đạt được.

Giáo sư Steve Haake, giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học thể thao thuộc trường Đại học Sheffield Hallam (Anh), cho biết: “Trong tất cả các môn thể thao, những gì bạn đang nhìn thấy đã sắp đi đến giới hạn cuối cùng”.

Nhà nghiên cứu Geoffroy Berthelot, thuộc Viện nghiên cứu thể thao INSEP ở Paris, Pháp, chuyên nghiên cứu các kỷ lục thể thao từ Olympic hiện đại đầu tiên năm 1896 đến nay, cũng cùng quan điểm: “Đến năm 2027, phân nửa trong tổng số 147 nội dung các môn thi thể thao được nhìn nhận là sẽ đạt đến ngưỡng cuối cùng và rất khó cải thiện thêm thành tích được nữa. Nếu có, thì cũng trong giới hạn từ 0,05% trở lại”.

Trong khi đó, môn điền kinh, nhất là ở cự ly chạy 100m được nhiều nhà khoa học nghiên cứu rất kỹ để xem khả năng con người sẽ đạt đến giới hạn nào. Không ít người cho rằng, ở cự ly này thành tích đã đi gần đến giới hạn cuối cùng và rất khó để phá sâu hơn.

Tiến sĩ Reza Noubary, thuộc trường Đại học Bloomsburg ở Pennsylvania, Mỹ, trong một dự án nghiên cứu về thành tích ở cự ly chạy 100m, tính toán rằng con người có thể đạt ngưỡng 9,4 giây (hiện thành tích cao nhất là 9,58 giây được thiết lập bởi Usain Bolt).



Usain Bolt có thể hình lý tưởng để chinh phục mọi kỷ lục ở môn điền kinh cự ly ngắn - Ảnh: Reuters

Bolt cũng chính là VĐV mà tiến sĩ Reza Noubary nhìn nhận đang có đủ mọi yếu tố hoàn hảo nhất để đạt đến ngưỡng 9,4 giây, nhờ kết hợp giữa ưu thế về cơ học do có thể hình cao to (1m95, nặng 92kg), sải chân dài (trung bình trên quãng đường 100m, Bolt chạy mất 41 nhịp ít hơn từ 3 đến 5 nhịp so với các VĐV khác)…

Mặc dù vậy, vị tiến sĩ này cũng cho rằng đó chỉ là những dự báo dựa trên các thông số về toán học, đạt được hay không là vấn đề khác vì nó còn liên quan tới tâm sinh lý của VĐV, cũng như điều quan trọng nhất là luyện tập.

Bản thân Bolt trong cuộc phỏng vấn riêng với tờ The Sun hôm 23.7 cũng nhìn nhận: “Bạn không thể chắc ở đâu và khi nào sẽ chạy đạt thành tích 9,4 giây. Bản thân tôi biết mình có khả năng sẽ đạt đến thành tích đó, và đó sẽ là giới hạn cuối cùng vì 9,2 giây là không thể. Nhưng để đạt được cần phải có một sự chuẩn bị thật kỹ càng và còn cải thiện mỗi ngày những kỹ thuật trong thi đấu”.

Bolt hiện nắm giữ 2 kỷ lục thế giới ở cự ly 100m với thành tích 9,58 giây và 19,19 giây ở cự ly 200m. Thời gian gần đây người ta đang lo ngại anh khó lập lại thành tích cũ vì chấn thương và phải rút lui khỏi giải Monaco Diamond League.

HLV của Bolt, ông Glen Mills dự báo tại Olympic sắp tới, "Tia chớp" sẽ đạt độ hoàn hảo nhất khi anh sắp bước sang tuổi 26, độ tuổi chín muồi của một VĐV điền kinh chạy tốc độ.

Giang Lao