Vạn An đoạt lại áo vàng đầy bất ngờ

(TNO) Tay đua Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang) gây bất ngờ khi đoạt áo vàng từ tay Đinh Quốc Việt (Suntek Sao Việt TP.HCM) ở chặng đua Nha Trang - Đà Lạt diễn ra sáng nay tại Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2014.

Quốc Việt có ưu thế trong các chặng leo đèo - Ảnh: Khả Hòa

Sau khi để mất áo vàng về tay Quốc Việt, mục tiêu mà Vạn An cùng đội BVTV An Giang là bảo vệ danh hiệu áo xanh - vua nước rút. Khả năng leo đèo không tốt của Vạn An là nguyên nhân khiến tay đua này yếu thế trong cuộc cạnh tranh áo vàng với Quốc Việt.

Diễn biến đường đua cho thấy Quốc Việt luôn chiếm ưu thế ở 2 ngọn đèo Khánh Lê và Giang Ly. Tay đua này thậm chí còn 1 mình bứt phá khỏi tốp đông có áo xanh Vạn An, đeo bám tốp đầu để cán đích hạng 8.

Do 7 tay đua lên đèo trước đó đều không đủ điều kiện tranh chấp danh hiệu áo đỏ - vua leo núi nên với 1 điểm có được, Quốc Việt chính thức nắm trong tay chiếc áo đỏ. Ở đèo Giang Ly sau đó, tay đua kỳ cựu này cũng giành thêm 1 điểm để củng cố chiếc áo đỏ.



Vạn An (bìa phải) đã tận dụng cơ hội Quốc Việc (áo vàng) kiệt sức để bứt lên -

Ảnh: Khả Hòa

Thế nhưng bất ngờ xảy ra ở 15 km cuối khi Quốc Việt sau khi bị tốp đông có áo xanh Vạn An bắt kịp, đã thấm mệt do phân phối sức không hợp lý trước đó. Nhận ra đối thủ có dấu hiệu kiệt sức, các tay đua BVTV An Giang ra sức kéo Vạn An về đích, bỏ xa Quốc Việt đến 8 phút 12 giây.

Với tổng thành tích 21 giờ 46 phút 23 giây, Vạn An vươn lên đoạt áo vàng đồng thời giữ chắc danh hiệu áo xanh. Trong tình hình hiện nay, 2 tay đua đủ sức tranh chấp áo vàng với Vạn An trong 3 chặng còn lại là Huỳnh Văn Thuận (ADC truyền hình Vĩnh Long) và Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp).

Ở danh hiệu đồng đội, Suntek Sao Việt TP.HCM tạm dẫn đầu với khoảng cách 1 phút 15 giây so với đội hạng nhì BVTV An Giang và 1 phút 50 giây so với đội xếp hạng ba là Dược Domesco Đồng Tháp.

Ngày mai (28.4), giải sẽ tiếp diễn với chặng vòng quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt) với lộ trình 51 km.

Hoàng Quỳnh

