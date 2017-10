Vạn An lấy áo vàng, Nguyệt Minh đoạt áo xanh

(TNO) Ngày 17.11, cuộc đua xe đạp tranh Cúp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 16 với chủ đề 'Hướng về biển đảo, chinh phục cao nguyên' chính thức khởi tranh với chặng đua đầu tiên từ TP.HCM đi TP.Phan Thiết.

>> Giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Vắng tuyển thủ quốc gia

>> Giải đua xe đạp thế giới đau đầu vì... trộm

>> Sôi nổi giải đua xe đạp truyền thống TP.HCM lần đầu tiên



Hồ Huỳnh Vạn An (12) về nhất chặng đầu tiên - Ảnh: Quang Liêm

Thiếu vắng các tuyển thủ quốc gia do bận tập huấn chuẩn bị cho SEA Games nhưng giải không vì thế mất đi sự hào hứng. Ở chặng này, 65 tay với rất nhiều tay đua trẻ xông xáo đến từ 13 đội phải chinh phục cự ly 167 km.

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát của trọng tài, các tay đua đã thay nhau tấn công, liên tục tách tốp để tạo nên một cuộc rượt đuổi ngoạn mục.

Ở điểm rút đầu tiên, đó là đỉnh dốc Mẹ bồng (Đồng Nai), tay đua trẻ Lê Nguyệt Minh (Eximbank TP.HCM 2) đã xuất sắc cán đích đầu tiên. Tay đua này thắng luôn điểm rút tại ngã ba Hàm Tân (Bình Thuận).

Khả năng nước rút tốt cộng với việc về đích trong tốp đầu, Nguyệt Minh xuất sắc đoạt danh hiệu áo xanh chặng 1 giành cho tay đua có nước rút tốt nhất.

Khi còn cách đích đến 20 km, đoàn đua chia thành 2 tốp lớn. Tốp phía sau dù rất nỗ lực đeo bám nhưng vẫn không thể nhập đoàn đông.

Sau hơn 4 giờ vượt nắng gió, tay đua Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang) rút thắng Châu Hồng Hậu (Quân khu 7) để cán đích đầu tiên với thời gian là 4 giờ 13 phút 37 giây (tốc độ trung bình là 39,508 km/giờ). Thành tích đó mang về cho Vạn An chiếc áo vàng chặng 1.

Ngày mai, đoàn đua thi đấu chặng thứ 2 từ TP.Phan Thiết đi TP.Phan Rang với lộ trình dài 157 km. Cuộc đua năm nay đi qua các địa phương như TP.HCM, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương với tổng lộ trình hơn 800 km.

Quỳnh Anh