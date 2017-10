Tâm lý hùa theo





Ông Phạm Hồng Hải (Cựu chủ tịch Hội CĐV Cảng Sài Gòn) Cổ động viên “quậy” sự thật đang trở thành một mối lo ngại hàng đầu ở các giải bóng đá ở Việt Nam. Điều này xuất phát không phải từ số đông mà chỉ bắt nguồn từ một số thành phần cá biệt. Đây đa phần là những thanh niên không thể hiện được những văn hóa cổ động đúng mực. Nguy hiểm là ở chỗ, khán đài không phải rạp chiếu bóng, khả năng kiểm soát hành vi của số đông là rất khó khăn. Chỉ cần có một số thành phần quá khích “phát hỏa”, thì số đông còn lại vốn cổ vũ có văn hóa thì cũng có tâm lý hùa theo. Được sự đồng tình của số đông, những thành phần cá biệt sẽ còn tỏ ra hung hãn hơn, phản xạ tiêu cực từ phía khán giả vì đó sẽ tiếp tục tăng dần lên.



Một nguyên nhân khác cũng không kém quan trọng đó là thái độ cống hiến từ cầu thủ. Hiện nay, vì một số lý do khách quan mà cầu thủ cũng có những “tính toán” riêng khiến khán giả có cảm xúc không tốt, không hài lòng rồi sẽ dẫn tới sự phản ứng.



Quả bóng không còn “tròn”





Ông Trần Văn Hồng (Chủ tịch Hội CĐV SHB.Đà Nẵng) Trước đây, trên khán đài không có những cảnh bạo loạn, thậm chí cũng không phải nghe những câu chửi thề từ các khán giả, mọi người đều đến sân cổ vũ một cách hồn nhiên. Đó là bởi ngày trước các cầu thủ cũng luôn thi đấu rất hồn nhiên mỗi khi ra sân khiến cho khán giả rất thích thú. Khi bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp thì cũng kéo theo những hệ lụy. Đồng tiền bắt đầu chi phối quá nhiều vào cầu thủ và đội bóng. Những trận đấu mà cầu thủ không chịu chơi hết sức xuất hiện ngày càng nhiều, thậm chí có những trận có “mùi”, dàn xếp tỉ số rành rành ra đó thì khán giả không thể nào không nhận ra.



Cộng thêm vào đó là những tranh chấp nảy sinh chính trong lòng Hội CĐV, sự nghi ngại lẫn nhau xuất hiện ngày càng nhiều, văn hóa cổ động vì thế ngày càng có dấu hiệu xuống cấp.



Cổ động cho đội bạn





Anh Mạnh “béo” (Đỗ Văn Mạnh, Phó chủ tịch Hội cổ động viên đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam) Những lần đi cổ động, nếu cổ động viên đội tuyển khác chửi bậy, tôi thường quay ra hô cổ động cho đội họ, thế là lại vui vẻ ngay! Vì thế, tôi đi đến đâu ít xảy ra đánh nhau lắm. Trong Sea Games vừa rồi, tôi cùng các cổ động viên sang tận Viêng Chăn để cổ vũ đội tuyển. Chúng tôi chuẩn bị 200 cái áo (có in hình lá cờ Việt Nam) để tặng cho các đội đá với Việt Nam, rồi chuẩn bị cả đội kèn, băng rôn, khẩu hiệu, cờ to đầy đủ, không thiếu cái gì. Trận nào Việt Nam đá, chúng tôi cũng đi diễu hành khắp đường phố Viêng Chăn. Vui lắm, người dân cũng rất thích! Từ Sea Games 24, sau khi đi Thái Lan xem thi đấu, tôi thấy có nhiều cháu nhỏ cổ động rất hay, thế là về tôi cũng bắt chước. Tôi đã huấn luyện cho 50 cháu, bây giờ các cháu đã học lớp 5. Các cháu hô và có những động tác cổ động rất đẹp mắt, khi ra sân mọi người đều bắt chước.



Bắn súng thiệt thòi





Anh Phạm Ngọc Thanh (VĐV bắn súng) Nếu như các môn thể thao khác cổ động viên là người tiếp thêm sức mạnh trực tiếp khi thi đấu thì bắn súng có vẻ thiệt thòi vì hầu như không có người cổ động. Nhưng không thể trách CĐV vì đặc thù của môn này cần sự tập trung cao, khu thi đấu chuyên biệt. Khán giả có muốn vào cổ vũ cũng phải cách ly ở phía ngoài trường bắn, trong quá trình thi đấu cũng chỉ biết động viên VĐV bằng... sự im lặng.



Thi thoảng tôi cũng đi xem bóng đá, tôi thực sự bực mình khi thấy một vài CĐV quá khích nói những lời thô tục, ném chai, lọ xuống khán đài. Họ không biết rằng, làm VĐV cũng có rất nhiều áp lực, sơ sẩy là không thể tránh khỏi, không nên hở một chút là la hét, chửi mắng họ. Nói vậy, chứ tôi khá “nhát”, có thấy những CĐV như thế thì mình cũng chỉ biết tránh xa thôi, không dám nói lại vì sợ bị... đánh (cười).