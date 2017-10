"Vàng" về ngày cuối cùng

(TNO) Ngày 6.7, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm được 4 tấm huy chương vàng ở môn Kick boxing và cờ chớp để vươn lên xếp thứ 3 toàn đoàn tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2013 (AIMAG 4).

>> AIMAG 4: 3 võ sĩ kick boxing Việt Nam vào chung kết

>> Hoàng Quý Phước đi vào lịch sử

>> Hoàng Quý Phước giành HCV 100m tự do



Giây phút rất cảm động khi Tuyết Mai nhận HCV với đôi mắt sưng vù

Nhà thi đấu Dowong Gymnasium bùng nổ với 2 trận chung kết đầu tiên rất hay và chiến thắng đều nghiêng về phía võ sĩ Việt Nam.

Đầu tiên ở hạng cân 56kg nữ, Nguyễn Thị Tuyết Mai xung trận với con mắt trái bị sưng to vù, do hậu quả từ cú đấm cực mạnh của võ sĩ Uzbekistan ở bán kết một ngày trước đó.

Vết thương ban đầu tưởng nhẹ vì Mai không cảm thấy đau đớn lắm do cô gái An Giang này từng bị những chấn thương tương tự này nhiều lần. Nhưng lần này ngủ một đêm dậy, mắt của Mai gần như không mở to được.

Các bác sĩ của Ban tổ chức kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần xem Mai có đủ điều kiện thi đấu không. May mắn là trong đợt kiểm tra cuối, trọng tài cho phép Mai đựơc ra sân. Cả đoàn Việt Nam có mặt thở phào nhẹ nhỏm vì chỉ cần có một chút cảm thấy không bảo đảm an toàn cho võ sĩ, lập tức Mai sẽ bị xử thua.

Chính nhờ vượt qua cụôc kiểm tra này cộng với quyết tâm rất lớn, Mai thi đấu rất quả cảm. Bất chấp đối thủ người Kazakhstan Temirbayeva Tamara to cao, chân dài hơn, cô gái An Giang với bộ chân di chuyển nhanh đã tung cước cả 2 chân rất dữ dội kết hợp với những cú đấm trái rất hiệu quả, nên đã thắng gọn ngay hiệp đầu 3-0, đẩy đối thủ vào sự căng thẳng tâm lý.

Từ đó ở 2 hiệp sau, Mai vẫn giữ sự chủ động để kết thúc với chiếc huy chương vàng xứng đáng. Trên bục nhận huy chương, Mai đã khóc. Nước mắt của cô lẫn vào mắt trái bị sưng to vù khiến cho những ai có mặt chứng kiến giây phút vinh quang này lại không khỏi cảm động.

Ngay sau chiến thắng, Mai nói: “Tôi quá đổi hạnh phúc. Mặc dù tôi rất tự tin nhưng khi bác sĩ kiểm tra đến 3 lần vết thương mắt trước trận đấu. Tôi rất lo lắng sợ không thi đấu đựơc sẽ có lỗi với các thầy, ban lãnh đạo đoàn và người hâm mộ vì trận bán kết mình lỡ để dính đòn không đáng. Nhưng may là tôi đã vượt qua được để ra sàn đấu. Khi đó tôi chỉ nghĩ phải tập trung để giành ưu thế sớm nhất và tôi đã làm được”.



Niềm vui của kick boxing Việt Nam sau tấm HCV của Nguyễn Văn Sử

Chưa dừng lại ở đó, chỉ vài phút sau đến lượt võ sĩ Nguyễn Văn Sử bước ra thảm của hạng cân 74kg đã bất ngờ giành chiến thắng. Nói bất ngờ bởi suốt trận dù kỹ thuật, lối đánh mạnh mẽ hơn đối thủ Kuwait Husain Albanya, thậm chí có ưu thế tấn công nhiều hơn.

Nhưng cứ sau mỗi lần Sử ghi điểm thì ngay lập tức anh bị gỡ hòa lần lượt 1-1 rồi 2-2 dù những cú đánh của đối thủ chưa chắc đã có điểm. Tuy nhiên trọng tài vẫn nghiêng về phía võ sĩ Kuwait. Bước vào hiệp phụ (một phút) khi chỉ còn 16 giây, Sử liên tiếp ghi 2 điểm đẹp mắt để nâng tỷ số lên 4-2.

Chiến thắng đã cầm chắc thì khi trận đấu đã hết giờ (kim đồng hồ đã chỉ 1 phút 2 giây) thì đối thủ Kuwait tung đòn chân khi Sử đang lùi giơ tay báo hiệu hết giờ. Nhưng trọng tài vẫn cho 2 điểm giúp Husaini gỡ 4-4. Trận đấu lại buộc bước vào hiệp phụ thứ 2 vẫn hòa. Sau đó áp dụng hiệp đấu bàn thắng vàng.

Ở hiệp này sự căng thẳng của 2 VĐV lên tột độ khi không ai dám tung đòn, cho đến khi kim đồng hồ chỉ còn tính bằng giây thì Sử tung cú đấm trái ngoạn mục bụôc trọng tài không thể không cho điểm. Võ sĩ VN nhảy lên sung sướng.

Trưởng đoàn Lâm Quang Thành lao ngay xuống sân ôm chầm lấy Sử và mọi người VN có mặt đã cùng reo hò chia vui với chiến thắng của võ sĩ VN làm náo động cả nhà thi đấu Dowon

Thành công nối tiếp thành công khi võ sĩ thứ ba của VN là Nguyễn Thị Tuyết Dung bước vào trận gặp võ sĩ Tajikistan Kholova trong tinh thần hết sức thoải mái và đã thắng áp đảo với cách biệt 3-0, bằng nhũng cú ra đòn chớp nhoáng để giành HCV thứ ba ở bộ môn kick boxing cho VN.

Cũng trong buổi thi đấu sáng nay, thất bất ngờ khi cờ chớp đồng đội VN đã vượt qua Trung Quốc trong trận chung kết với tỷ số 3-1 để giành tấm HCV quý giá.

Trước đó ở vòng loại VN sau khi thắng 3 trận trước Singapore, Mông Cổ và Philippines đã chủ động né Trung Quốc ở bán kết khi thất thủ 1, 5 và 2, 5 điểm trước đối thủ này. Điều này đã được ban huấn luyện VN rút kinh nghiệm từ thất bại của cờ nhanh hôm qua nên với chiến thuật này, VN đứng nhì găp Uzbekistan ở bán kết và đã thắng áp đảo 3, 5 và 0,5 điểm.

Trong trận chung kết gặp lại Trung Quốc, ban huấn luyện VN đã quyết định thay Hoàng Thái Bảo Rram thiếu ổn định bằng Nguyễn Thị Thanh An. Và thay đổi đó đã phát huy hiệu quả khi An cầm hòa đựơc Zhao Xing,Thảo Nguyên lại thằng Hou Yi fan, Trường Sơn hòa Yu Yanggi. Riêng Qunag Liên xuất sắc thắng Ding Liang để kết thúc với chiến thắng 3-1 giành chức vô địch.

Cùng với thành công của cờ chớp đồng đội hỗn hợp, đoàn VN đã có đến 8 HCV, 7 HCB và 11 HCĐ để vươn lên bằng số HCV với Thái Lan nhưng hơn xa số HCB và giành hạng ba toàn đoàn. Đây là một kết quả hết sức ấn tương của VN tại Đại hội lần này.

Tin, ảnh: Quang Tuyến - Quang Thắng

(từ Incheon, Hàn Quốc)