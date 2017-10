VCK Đại hội TDTT toàn quốc 2010: Vũ Thị Hương phá kỷ lục 200m Đông Nam Á

Hôm qua, nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương (An Giang) đã phá kỷ lục quốc gia cự ly 200m với thành tích 23”27 (kỷ lục cũ là 23”30). Đáng mừng hơn, thành tích này còn giúp Vũ Thị Hương phá kỷ lục Đông Nam Á cự ly 200m nữ do Supavadee Khawpeag (Thái Lan) nắm giữ 10 năm nay với thành tích 23”30. Ở môn điền kinh hôm qua còn có 2 kỷ lục đại hội của Bạch Phương Thảo (Nam Định) nội dung 100m rào nam với thành tích 13”49 và của Bùi Thị Nhật Thanh (Đà Nẵng) nhảy 3 bước nữ với thành tích 13m69.

Trên đường đua xanh, các kình ngư tiếp tục tạo “mưa” kỷ lục, đưa số lần phá kỷ lục quốc gia lên tới 23 lượt. Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) tiếp tục ghi dấu ấn bằng kỷ lục ở nội dung 50m tự do với thành tích 23”43 (kỷ lục cũ 24”51). Trần Tâm Nguyện (TP.HCM) cũng tiếp phá kỷ lục 200m tự do nữ với thành tích 2’04”95 (kỷ lục cũ 2’07”93). Các kỷ lục khác đáng ghi nhận của Dương Thị Thơm (Quảng Ninh, nội dung 50m ngửa nữ), Phạm Thị Huệ (Quảng Bình, nội dung 200m ếch nữ), Nguyễn Thanh Hải (Quân đội, nội dung 1.500m tự do nam). TP.HCM tạm dẫn đầu huy chương môn bơi sau 4 ngày thi đấu với 12 HCV, 5 HCB, 9 HCĐ.

Đến cuối ngày thi đấu hôm qua, Hà Nội tiếp tục giữ ngôi nhất toàn đoàn với thành tích 184 HCV, 139 HCB, 131 HCĐ; TP.HCM xếp nhì với 120 HCV, 104 HCB, 129 HCĐ.

H.Quỳnh - Q.Huy