VĐV đánh nhau, trọng tài tìm chứng cứ

Mai Công Hiếu (Domeco Đồng Tháp) và Bùi Lâm Huỳnh (trẻ Vĩnh Long) đã xô xát trên đường đua ở chặng hôm qua từ Nha Trang đi Phan Rang (dài 99km). Sau đó tại đích đến, các tay đua Đồng Tháp lại xông vào hành hung tay đua trẻ của Vĩnh Long…

Những hành xử không đẹp

Khi cách đích 3km đã xảy ra va chạm giữa Bùi Lâm Huỳnh và Mai Công Hiếu. Theo lời kể của cua-rơ trẻ Bùi Lâm Huỳnh, khi anh cùng đồng đội sắp đội hình để kéo đồng đội Bùi Minh Thụy về đích thì tay đua Mai Công Hiếu tìm cách chen vào giữa. Lâm Huỳnh lấy tay đẩy Mai Công Hiếu ra nhưng bị đàn anh hất ra. Nóng máu, Bùi Lâm Huỳnh đã rút chai nước uống ném Mai Công Hiếu. Ngay lập tức tay đua này bị Mai Công Hiếu đấm “hai phát” vào lưng.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, Mai Công Hiếu cho biết: “Bùi Lâm Huỳnh là tay đua nhỏ tuổi mà “láo” quá. Tôi chỉ muốn chen vào để chạy cùng đồng đội Đỗ Tuấn Anh. Việc này không sai luật nhưng Lâm Huỳnh cứ gạt ra và còn tung ra những lời chửi bới khó nghe”. “Còn việc Lâm Huỳnh nói Mai Công Hiếu đánh anh ta thì sao?”, Mai Công Hiếu nói: “Mình chỉ hất ra thôi chứ có đánh gì đâu, dại gì mà đánh cho trọng tài phạt”.

Trong khi đó, hai tay đua ở đội khác chạy gần Mai Công Hiếu, Bùi Lâm Huỳnh và chứng kiến toàn bộ vụ việc là Trịnh Phát Đạt (BVTV An Giang) và Tăng Chí Hùng (Quân khu 7) lại khẳng định, hai bên xảy ra xô xát và Mai Công Hiếu là người ra tay đánh đàn em.

Đáng nói là khi đoàn đua về đến đích, trước đông đảo người hâm mộ, các tay đua Domesco Đồng Tháp đã chặn đường Bùi Lâm Huỳnh đe dọa và nhảy vào hành hung tay đua này. Rất may Ban huấn luyện hai đội cùng một số cua-rơ khác kịp thời can ngăn, tránh cơn loạn đả tập thể.

Trọng tài chờ chứng cứ

Chiều qua, BTC đã tiến hành họp lãnh đội và một trong những vấn đề nóng chính là sự việc này. Tại buổi họp, tổng trọng tài Nguyễn Ngọc Vũ cho biết, Bùi Lâm Huỳnh có đơn khiếu nại lên ban trọng tài về việc bị Mai Công Hiếu hành hung trên đường đua. Tuy nhiên, lúc xảy ra sự việc không có trọng tài nào chứng kiến (do đoàn đua đang tấn công về đích nên mô-tô chở trọng tài phải lùi lại khá xa phía sau), do đó ông Vũ yêu cầu các bên liên quan làm tường trình, trên cơ sở đó, ban trọng tài sẽ lấy chứng cứ khách quan từ các VĐV trực tiếp chứng kiến vụ việc. Cũng vì lý do này, hôm nay, 24.4, ban trọng tài mới có thể ra quyết định xử phạt các tay đua liên quan đến vụ việc.

Theo ông Vũ, nếu các nhân chứng đều xác nhận Mai Công Hiếu và Bùi Lâm Huỳnh “nói chuyện” bằng tay, hai tay đua này nhiều khả năng sẽ bị loại khỏi giải. Ông Nguyễn Hồng – Phó BTC, trưởng ban điều hành giải cho biết, trọng tài cứ làm việc với các đối tượng liên quan, sau đó cứ chiếu theo luật mà xử phạt.

Cũng tại buổi họp, HLV Trần Văn Quýt (Domesco Đồng Tháp) đã gửi lời xin lỗi đến BTC vì các học trò của ông trong phút nóng nảy đã có cãi cọ với đối thủ, làm ảnh hưởng đến uy tín của đoàn đua. Tuy nhiên, ông Quýt vẫn khẳng định, các cua- rơ Domesco Đồng Tháp không đánh nhau mà chỉ “lời qua tiếng lại” với đội Vĩnh Long.

Chờ bất ngờ ở chặng đua đèo



Tay đua Nguyễn Quốc Dũng (Vinasun TP.HCM) thắng chặng 12 từ Nha Trang đi Phan Rang (dài 99km) với thành tích 2g23’25” (tốc độ trung bình 41,418 km/giờ). Tốp đầu với 5 tay đua về cách tốp sau 31”, tuy nhiên các danh hiệu không thay đổi (do các tay đua đi đầu đều không nằm trong nhóm tranh chấp thứ hạng chung cuộc).



Áo vàng vẫn thuộc về Lê Văn Duẩn, áo xanh vẫn do Bùi Minh Thụy nắm giữ. Domesco Đồng Tháp vẫn tạm dẫn đầu danh hiệu đồng đội sau 12 chặng.



Hôm nay diễn ra chặng đua cam go nhất giải từ Phan Rang đi Đà Lạt (Lâm Đồng). Chặng đua chỉ dài 127km nhưng các cua-rơ phải chinh phục ngọn đèo Ngoạn Mục (20km) và đèo Frenn (10km) cùng nhiều đoạn đường xấu. Đây cũng là chặng đua dự báo có nhiều thay đổi trên bảng tổng sắp.

Hoành Quỳnh