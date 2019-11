VĐV Hàn Quốc đăng quang giải golf có giá trị 'khủng'

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 70 tỉ đồng, giải đấu đã mang đến sự hào hứng và phấn khích cao độ cho các golf thủ tham dự. Có thể nói đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một giải đấu mà giá trị giải thưởng tại hố Eagle lên tới 1,5 tỉ đồng. 4 chiếc Mercedes C200 là phần thưởng cho golfer khi đạt Eagle tại 4 hố: 01, 04, 13 và 16.

Các golf thủ được phân nhóm và tranh tài tại 4 Bảng đấu A/B/C/D. Giải áp dụng thể thức đấu gậy 18 hố tính đểm theo Handicap ngày (system 36), luật do R&A, USGA ban hành và Luật địa phương để xác định người chiến thắng. Kết thúc giải đấu, golfer Cho Insung đã xuất sắc giành giải Best Gross. Ở vị trí nhất các bảng đấu đã thuộc về Mai Anh Tuấn (Bảng A), Mai Văn Hà (Bảng B), Lee Dong Gil (Bảng C) và Phan Thị Diệu Liên (Bảng D).

Giải đã thu hút hơn 100 golfer tham gia B.N