VĐV Việt Nam lo trang phục 'xấu nhất quả đất' tại Olympic 2016

Các tuyển thủ quốc gia đang lo lắng không biết trang phục của đoàn thể thao VN tại Olympic Brazil 2016 liệu có “ra tấm ra món” hay lại xộc xệch như 4 năm về trước.

Đoàn thể thao VN ở Olympic London năm 2012 - Ảnh: Ngô Nguyễn Đoàn thể thao VN ở Olympic London năm 2012 - Ảnh: Ngô Nguyễn

Hôm qua trên trang Facebook cá nhân, VĐV thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng có chia sẻ dòng trạng thái, thoạt tiên đọc thấy khá hài hước nhưng lại toát lên nhiều điều: “Nhìn trang phục của đoàn thể thao Hàn Quốc bắt mắt quá, như biểu diễn thời trang vậy. Hy vọng Olympic lần này trang phục của VN sẽ không như ở Olympic London năm 2012. Mình mặc quần áo size M mà được phát toàn size L, XL. Giày đi size 40, “cho hẳn” size 43. Áo vest được may đo hẳn hoi nhưng cuối cùng mặc dài tới tận đầu gối. Olympic mùa hè mà mặc đồ như mùa đông ấy”.

Một VĐV khác cũng có chung nhận xét: “Trang phục của VN ở các đại hội thể thao dù lớn hay nhỏ đều không đẹp, nếu không muốn nói là xấu nhất. Như Nguyễn Thị Thanh Phúc nặng có 45 kg mà 4 năm trước phải mặc cỡ dành cho người 60 kg. Chúng tôi cũng không khá hơn, mặc như bơi trong áo, thậm chí dùng làm... chăn cũng được. Lần này thi đấu ở đất nước nắng nóng, toàn trên 30 độ C mà phải mặc vest suốt thì chết mất”.

VĐV này bày tỏ: “Vẫn biết so sánh là khập khiễng vì kinh tế chúng ta không thể bằng các nước. Chúng tôi chỉ mong muốn trang phục vừa vặn với cơ thể VĐV, làm bằng chất liệu thoáng mát”. Những mong muốn này là hoàn toàn chính đáng, vừa tạo tâm lý thoải mái cho các VĐV, vừa góp phần làm đẹp thêm hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế.

VĐV thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng trong bộ vest rộng thùng thình - Ảnh: facebook nhân vật VĐV thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng trong bộ vest rộng thùng thình - Ảnh: facebook nhân vật

Ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết: “Bản thân tôi có năm làm trưởng đoàn cũng phải 3 lần thay đổi mới tìm được bộ trang phục vừa vặn. Kiểu may công nghiệp thì khó may được bộ mà VĐV ưng ý ngay từ đầu. Nên năm nay sẽ phải rút kinh nghiệm, các VĐV sẽ được may đo thật cẩn thận để không còn ai kêu ca phàn nàn”.

Cũng theo ông Phấn: “Số lượng thành viên đi Olympic của đoàn không quá nhiều nên sẽ cố gắng lo liệu cho thật tốt. Chúng tôi đang chờ cấp trên phê duyệt màu trang phục để sớm tiến hành may đo tại một nhà may có tiếng ở Hà Nội. Bộ này sẽ được sử dụng không chỉ ở kỳ Olympic năm nay mà sẽ trở thành bộ trình diễn của VN ở tất cả các đại hội thể thao khác. Phải có bộ mang tính đặc trưng cho thể thao VN, chứ không nên cứ mỗi đời một ông trưởng đoàn lại cho ra một bộ trang phục khác”.

