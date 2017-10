Vé xem môn bóng đá ở Olympic bị ế

(TNO) Được xem là môn thể thao vua nhưng môn bóng đá tại Olympic không nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Bằng chứng là khoảng nửa triệu vé xem các trận bóng đá đã bị rút lại vì không có người mua.

Sự có mặt của tuyển Olympic Brazil không thể giúp ban tổ chức bán được nhiều vé - Ảnh: AFP

Theo Reuters, ban tổ chức Olympic 2012 đã rút lại 500 ngàn vé xem môn bóng đá khi đã cận ngày diễn ra các trận đấu mà vẫn không bán được. Ban tổ chức sẽ đóng một số khu vực trên khán đài các sân vận động để thu hẹp sức chứa.

Ngay cả khi đã rút lại 500 ngàn vé thì vẫn còn khoảng 450 ngàn vé khác đang nằm ở các quầy vé chờ người mua. Điều đó cho thấy thực trạng đáng buồn của bóng đá, môn thể thao vua. Tại Olympic sắp tới, những trận tranh tài được hứa hẹn sẽ hấp dẫn khi có mặt các đội tuyển như Brazil, Uruguay hay chủ nhà Liên Hiệp Anh.

Tuy nhiên, người đứng đầu ban tổ chức Olympic 2012 Seb Cole cho rằng việc bán vé của môn bóng đá ở kỳ Thế vận hội này không thua kém là bao so với các đại hội trước.

"Chúng tôi bán nhiều vé môn bóng đá hơn bất kỳ thứ gì khác. Có khoảng 37 hay 38 ngàn vé đã được bán cho trận đấu bóng đá nữ giữa tuyển Liên Hiệp Anh và New Zealand. Ngay cả trận chung kết cúp FA bóng đá nữ mùa giải vừa qua cũng chỉ thu hút được 5.000 khán giả. Bán vé môn bóng đá luôn là một thách thức nhưng tôi nghĩ là chúng tôi đã làm khá tốt", Reuters dẫn lời ông Cole.

Các trận đấu bóng đá được tổ chức tại 6 sân vận động gồm: Millennium ở Cardiff, City of Coventry ở Coventry, Old Trafford ở Manchester, St James' Park ở Newcastle, Hampden Park ở and Wembley ở London.

Trong khi đó, có khoảng 250 ngàn vé các môn thể thao khác chưa bán được. Các môn thể thao vẫn còn có thể mua được vé là điền kinh, hockey, bóng chuyền bãi biển. Ngoài ra, một số vé hạng cao ở lễ khai mạc và bế mạc cũng vẫn còn.

Khánh Uyên