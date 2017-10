Vettel húc xe Hamiton ở chặng đua Azerbaijan Grand Prix 2017

Chặng đua trên kết thúc với phần thắng thuộc về Daniel Ricciardo của đội Red Bull với thời gian 2 giờ 03 phút 55,573 giây cùng với hàng loạt sự cố trong 51 vòng đua. Tuy nhiên, chiến thắng đầu tiên của Ricciardo ở mùa giải năm nay gần như bị che khuất bởi sự cố Vettel húc đuôi xe của Hamiton trên đường đua.

Theo đó, sau khi xảy ra một sự cố ở vòng đua 19 buộc tất cả các xe phải chạy theo sau xe an toàn, người hâm mộ khá sốc khi tay đua người Đức Vettel bất ngờ húc vào đuôi xe của Hamilton. Sau cú húc, Vettel vượt lên lạng xe ép sát nách trái xe Hamilton và giơ tay ra hiệu một điều gì đó.

Cú đâm của Vettel khiến đuôi xe tay đua người Anh bể rớt một số mãnh vỡ nhưng không hề hấn gì và cả hai trở lại tiếp tục đua. Hành động cố tình húc đuôi xe Hamilton khiến Vettel bị phạt trừ 10 giây do “lái xe nguy hiểm”. Án phạt làm Vettel chỉ về thứ 4 kém Ricciardo 5,976 giây trong khi Hamilton cán đích thứ 5. Vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về Valtteri Bottas (đội Mercedes) và tay đua 18 tuổi Lance Stroll (đội Williams).

Sau khi chặng đua kết thúc, tay đua 29 tuổi người Đức tuyên bố rằng anh bị phạt oan khi cáo buộc Hamilton chơi xấu bằng cách cố tình phanh xe khi đang chạy trước mặt. “Chắc chắn đó không phải một hành động đúng đắn. Anh ta (Hamilton) đã từng làm điều tương tự ở chặng đua tại Trung Quốc. Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi chạy cạnh nhau, tôi giơ tay lên và không nói điều gì nhưng muốn cho anh ta biết rằng tôi không hài lòng”, Vettel nói với Sky Sports. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn về sự cố bị Vettel húc đuôi xe, tay đua người Anh nói: “Đó không phải là một hành động đơn thuần của các tay đua xe mà là lái xe nguy hiểm dẫn đến bị phạt 10 giây… Tôi không cần nói gì thêm”.

Cuộc đối đầu giữa 2 nhà cựu vô địch F1 thế giới góp phần cho sự “hỗn loạn” với hàng loạt chiếc xe gặp tai nạn, hư hỏng ở Azerbaijan Grand Prix năm nay. Theo AFP, chặng đua có đến 5 lần phải nhờ sự can thiệp của xe an toàn và một lần vẫy cờ đỏ (báo sự cố buộc các tay đua dừng lại”. Trong đó, có tổng cộng 7 tay đua phải bỏ cuộc giữa chừng do tai nạn và xe hư hỏng gồm: Kimi Räikkonen (Ferrari), Sergio Perez (Force India), Felipe Massa (Williams), Nico Hülkenberg, Jolyon Palmer (Renault), Max Verstappen (Red Bull), Daniil Kvyat (Toro Rosso).

Mặc dù bị phạt khiến không thể cán đích đầu tiên nhưng Vettel vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng các tay đua sau chặng đua ở Baku đồng thời gia tăng khoảng cách với chính Hamilton lên 14 điểm (153 so với 139). Chặng đua thứ 9 sẽ diễn ra tại Áo vào ngày 9.7.

Xem sự cố Vettel húc đuôi xe của Hamilton - Nguồn: Youtube

