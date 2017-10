Vì sao Anh Khôi không dự giải trẻ cờ vua thế giới?

Nhà vô địch U.10 (năm 2012), U.12 (năm 2014) thế giới Nguyễn Anh Khôi không tranh tài tại giải cờ vua trẻ thế giới năm 2015 vừa khởi tranh tại Hy Lạp đã gây thắc mắc cho nhiều người yêu cờ.

Anh Khôi bỏ cơ hội cọ xát chỉ vì lý do riêng - Ảnh: Khả Hòa Tuyển cờ vua trẻ VN cử lực lượng hùng hậu gồm 18 kỳ thủ đến Athens tranh tài ở giải trẻ thế giới và thi đấu ở hầu hết các lứa tuổi. Tuy nhiên, tài năng trẻ số 1 sinh năm 2002 Anh Khôi lại không có tên dù anh đang giữ 2 tấm HCV lứa tuổi U.14 tại giải vô địch châu Á hồi tháng 8.

Ông Trương Đức Chiến, Trưởng bộ môn cờ TP.HCM, đơn vị quản lý Nguyễn Anh Khôi, cho biết thời điểm diễn ra giải trẻ thế giới trùng với giai đoạn học văn hóa quan trọng của Anh Khôi nên gia đình xin cho kỳ thủ này không tham dự giải.

Cũng theo ông Chiến, do Anh Khôi kém 1 tuổi so với lứa U.14 trong khi giải không đấu lứa tuổi U.13 nên tính hiệu quả cũng được đặt ra, nghĩa là khả năng cạnh tranh ngôi vô địch không chắc chắn. Đó cũng là một trong những lý do mà Anh Khôi không dự giải năm nay.

Kể từ sau tấm HCV U.10 thế giới năm 2012, Anh Khôi rơi vào cảnh thiếu thầy giỏi huấn luyện khiến nhiều người lo lắng cho tài năng này sớm bị mai một. Chỉ đến đầu năm 2015, kỳ thủ này mới được cựu số 1 VN Đào Thiên Hải huấn luyện thường xuyên.

Hoàng Quỳnh