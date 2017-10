Vì sao Quang Liêm, Trường Sơn bỏ giải VĐQG?

Dù không bận thi đấu giải quốc tế nào nhưng Quang Liêm, Trường Sơn vẫn nói không với giải vô địch cờ vua quốc gia khởi tranh hôm 18.3 tại Cần Thơ. Lý do là 2 kỳ thủ này đang trong giai đoạn tập luyện nhằm chuẩn bị cho giải vô địch cờ vua châu Á diễn ra tại TP.HCM vào tháng 5. Một thành viên BHL tuyển cờ vua Việt Nam cho biết Quang Liêm, Trường Sơn đang được kỳ vọng mang về thành tích cao cho cờ vua VN ở sân chơi châu lục. Do đó cả 2 chấp nhận không thi đấu ở giải trong nước nhằm chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho giải châu Á. Lý do nữa khiến Liêm lẫn Sơn không dự giải toàn quốc vì họ gần như không có đối thủ cạnh tranh tại giải, do đó nếu có dự giải cũng không học hỏi nhiều nên cả 2 đã cùng rút lui.

Thiếu vắng trên khiến cuộc cạnh tranh tại giải chủ yếu diễn ra giữa các kỳ thủ quen thuộc như Đào Thiên Hải, Cao Sang, Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Nguyễn Anh Dũng, Bùi Vinh... Hiện kỳ thủ Cao Sang đang khoác áo Lâm Đồng tạm dẫn đầu giải nam sau lượt 1.

Trong khi đó ở giải nữ hứa hẹn hấp dẫn bởi chỉ thiếu vắng mỗi Hoàng Thị Bảo Trâm, còn các kỳ thủ hàng đầu VN như Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh An, Lê Thanh Tú, Nguyễn Thị Mai Hưng đều góp mặt.

Hoàng Quỳnh