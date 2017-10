Việt Nam có thể bị phạt 1 triệu USD vì rút đăng cai ASIAD 18

>>> Nước nào sẽ thay Việt Nam tổ chức ASIAD 18?

(TNO) Ngành thể thao Việt Nam tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sớm có cuộc làm việc với Hội đồng thể thao châu Á (OCA) về việc Việt Nam (VN) không đăng cai ASIAD 18 năm 2019.

Việt Nam nếu mất 1 triệu USD tiền phạt còn hơn chi phí đăng cai ASIAD 18 với số tiền có thể hơn 150 triệu USD - Ảnh: Ngô Nguyễn

Theo ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, sáng ngày 18.4, Tổng cục TDTT đã nhận được văn bản thông báo của Văn phòng Chính phủ với nội dung truyền đạt lại ý kiến Thủ tướng không tổ chức ASIAD 18.

Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Tổng cục TDTT sẽ sớm bàn để thành lập đoàn cán bộ sang và làm việc với OCA về vấn đề này.

Trong đó, phía VN sẽ trình bày các ý kiến Thủ tướng về lý do VN không đăng cai ASIAD 18.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, ngày 17.4, Thủ tướng đã đưa ra các quan điểm như sau: “Việt Nam chưa có kinh nghiệm tổ chức sự kiện thể thao lớn như ASIAD, việc chuẩn bị đăng cai chưa chặt chẽ, khi vận động thành công chưa có đề án bảo đảm tổ chức thành công nếu được chấp nhận.

Cho đến nay, đề án tổ chức chưa được Chính phủ chính thức phê duyệt. Hiện đang còn nhiều ý kiến chưa đồng thuận về mục đích, ý nghĩa và còn khác nhau rất lớn về tổng mức đầu tư cũng như nguồn kinh phí cụ thể”.

Ngành thể thao sẽ khẩn trương có cuộc làm việc với OCA để OCA có hướng chọn quốc gia hay vùng lãnh thổ khác đăng cai ASIAD 18.

Cách đây 2 năm, ngoài VN, 3 quốc gia và vùng lãnh thổ khác cũng xin đăng cai ASIAD 18 gồm Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (thành phố Dubai), Đài Loan - Trung Quốc (thành phố Đài Bắc) và Indonesia (Đông Java, thành phố Sumatra)

Một lãnh đạo Ủy ban Olympic cũng cho biết, có thể OCA sẽ “khởi động” lại việc để 3 ứng viên nói trên vận động đăng cai và OCA sẽ đưa ra quyết định nơi nào sẽ thay VN tổ chức ASIAD 18.

Sẽ bị phạt 1 triệu USD?

Như vừa nói ở trên, trong số 4 địa điểm xin đăng cai nói trên, vào năm 2012, VN đã được OCA chọn. Ngay sau đo, lãnh đạo OCA và lãnh đạo Ủy ban Olympic VN đã tiến hành ký hợp đồng.

Điều đáng lưu ý là trong hợp đồng này có một điều khoản khá quan trọng là nếu nước đăng cai xin rút lui với những lý do không nằm trong các lý do do OCA đưa ra (động đất, chiến tranh...) thì sẽ bị phạt 1 triệu USD.

Đây là số tiền phạt chứ không phải tiền đặt cọc 1 triệu USD cho OCA. VN chưa đặt cọc khoản này.

Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến khác nhau, VN nếu mất 1 triệu USD còn hơn chi phí đăng cai ASIAD 18 với số tiền có thể hơn 150 triệu USD.

Trung Ninh

