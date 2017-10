Việt Nam có thể đoạt HCV Olympic trẻ ngay ngày đầu tiên

Tính toán kỹ để không mất vàng

Ngày 18.8, Ánh Viên sẽ thi đấu nội dung 200m bướm và hiện Viên đang đứng top 5 ở nội dung này.

Ngày 19.8, Ánh Viên thi đấu vòng loại nội dung 800m tự do, 200m ngửa và vòng loại 50m ngửa. Trong đó, 400m và 800m tự do là 2 cự ly có cơ hội lớn nhất giành HCV. Tuy nhiên hai nội dung 800m tự do và 200m ngửa, thời gian thi đấu chỉ cách nhau 26 phút. Nên, lãnh đạo đoàn cùng HLV Đặng Anh Tuấn đang tính toán kỹ lưỡng xem xét khả năng bỏ thi đấu cự ly 200m ngửa để tập trung cho nội dung 800m tự do.