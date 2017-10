Việt Nam cử lực lượng hùng hậu tranh tài giải đấu kiếm VĐTG

Trưởng bộ môn đấu kiếm Việt Nam Phùng Lê Quang cho biết với thành tích ấn tượng khi đoạt 8 HCV ở SEA Games 28, đấu kiếm Việt Nam được tổng cục TDTT tạo điều kiện dự tranh giải vô địch thế giới lần này với lực lượng hùng hậu. Việc tham dự giải vô địch thế giới tại Nga với 2 mục đích, đầu tiên là giúp các tay kiếm “mũi nhọn” như Nguyễn Tiến Nhật, Vũ Thành An, Nguyễn Thị Lệ Dung tích lũy điểm dự Olympic Brazil 2016, tiếp đến là cơ hội để các tay kiếm trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Thống trị khu vực ở SEA Games vừa qua, thế nhưng các tay kiếm Việt Nam vẫn còn khoảng cách trình độ so với các cường quốc ở tầm châu lục như Hàn Quốc, Trung Quốc hay tầm thế giới như Anh, Nga…Dẫu vậy, sự tiến bộ nhanh của Tiến Nhật, Thành An, Lệ Dung giúp đấu kiếm Việt Nam tăng cơ hội cạnh tranh ở đấu trường lớn như giải vô địch thế giới. Tiến Nhật (kiếm 3 cạnh), Vũ Thành An (kiếm chém) sẽ lấy thành tích tại giải vô địch thế giới làm “bàn đạp” hướng đến vòng tuyển chọn Olympic Brazil 2016 sẽ diễn ra vào tháng 4.2016 tại Trung Quốc.

Vũ Thành An vẫn chưa được đầu tư sau thành công ở SEA Games - Ảnh: Khả Hòa

Nguyễn Tiến Nhật là đại diện duy nhất của đấu kiếm Việt Nam từng vinh dự góp mặt ở Olympic London 2012. Thế nhưng vì kinh phí hạn hẹp, tay kiếm này không được tổng cục TDTT đầu tư cho đi tập huấn nước ngoài để nâng cao trình độ. May cho Tiến Nhật khi anh được đơn vị chủ quản TP.HCM bỏ kinh phí cho đi tập huấn ở Hàn Quốc nhằm hướng đến tấm vé dự tranh Olympic Brazil 2016.

Vũ Thành An, tay kiếm Hà Nội thi đấu rất ấn tượng ở nội dung kiếm chém tại SEA Games 28 vừa qua được đánh giá rộng cửa đoạt suất tham dự Olympic Brazil 2016 hơn cả Tiến Nhật. Thế nhưng tổng cục TDTT chưa có kế hoạch đầu tư trọng điểm cho tài năng này trong khi đơn vị chủ quản Hà Nội vẫn loay hoay về phương thức đầu tư cho anh.

Danh sách tuyển đấu kiếm Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới tại Nga gồm: Nguyễn Tiến Nhật, Vũ Thành An, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Phước Đến, Bùi Thị Thu Hà, Nguyễn Minh Quang, Tô Đức Anh, Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Xuân Lợi, Phạm Hùng Dương, Phạm Quốc Tài, Đỗ Thị Anh.