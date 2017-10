Việt Nam dự ASIAD 17 với 298 thành viên

Ánh Viên chỉ đứng thứ 4 nội dung 800 m tự do Olympic trẻ Chiều 19.8, tại chung kết nội dung 800 m tự do nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ về đích thứ 4 sau các VĐV Ý, Tây Ban Nha và Bahrain. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật 8 phút 41 giây 13 mà Viên đã đạt được tốt hơn rất nhiều so với thông số 8 phút 49 giây 51 tại SEA Games 27 hay thông số 8 phút 49 giây 69 đã từng đưa Viên đến với ngôi vô địch giải trẻ Đông Nam Á 2014. Theo HLV Đặng Anh Tuấn, cự ly dài không phải là cái đích nhắm tới của Ánh Viên tại Olympic trẻ mà việc đăng ký ở cự ly này là tính toán chiến thuật, giúp cô tạo nền tảng về sức bền cho cuộc cạnh tranh khốc liệt tại ASIAD 17 sau một tháng tới. Tuy nhiên, Ánh Viên vẫn còn hy vọng sẽ đoạt thêm HCV Olympic trẻ ở một trong hai nội dung sở trường còn lại là 50m ngửa nữ và 400m tự do nữ.