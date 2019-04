Việt Nam không biến SEA Games 31 thành 'ao làng'

Không loại bỏ những nội dung VN không phải thế mạnh

Về chuyên môn, dự kiến ban đầu VN chỉ tổ chức khoảng 36 môn nhưng ngành thể thao đang tính toán để đưa số môn lên thành 40 đến 42. Trao đổi với PV Thanh Niên, vị quan chức đại diện ngành thể thao nói: “Chủ nhà của một số kỳ SEA Games trước đã từng khiến VN và nhiều nước khác phải lao đao khi loại bỏ nhiều môn thuộc hệ thống thi đấu Olympic. Tuy nhiên, VN sẽ cố gắng đảm bảo một sân chơi công bằng, không cố tình tước bỏ những nội dung mà VN không phải thế mạnh, để tìm cách gom huy chương cho mình”.

Theo Điều lệ năm 2013, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đưa ra tổng số 51 môn thể thao để nước chủ nhà lựa chọn, trình liên đoàn thông qua. VN sẽ triệt để thực hiện chủ trương đổi mới nội dung và phương thức tổ chức SEA Games gắn với chương trình thi đấu của các đại hội thể thao quốc tế (ASIAD, Olympic), không biến SEA Games thành “ao làng” và giúp thể thao Đông Nam Á trở thành đấu trường Olympic, ASIAD thu nhỏ.

Dự kiến, VN sẽ tổ chức 3 nhóm môn. Nhóm 1 bắt buộc phải có gồm môn điền kinh và thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bơi nghệ thuật). Nhóm 2, sẽ chọn khoảng 32 hoặc 33 môn trong tổng số 35 môn thể thao thuộc Olympic và ASIAD. Nhóm 3: 6 - 8 môn đặc trưng của khu vực và của nước đăng cai. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đoạt vị trí thứ 2 toàn đoàn trở lên.

Phải tiết kiệm, hiệu quả

Đề án đăng cai cũng nêu rõ: “Phương án về cơ sở vật chất được xây dựng trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Thủ tướng chỉ đạo không đầu tư xây mới cơ sở vật chất từ nguồn ngân sách nhà nước, chủ yếu tận dụng cơ sở vật chất sẵn có và nâng cấp, sửa chữa (nếu cần thiết). Dự kiến sẽ có 38 công trình thể thao trực tiếp phục vụ tổ chức thi đấu SEA Games 31, cần được cải tạo, sửa chữa, trong đó có 11 công trình do Bộ VH-TT-DL, Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý; 20 công trình do Hà Nội quản lý, 3 công trình khác do 3 địa phương (Nam Định, Hà Nam, Bắc Ninh) quản lý”.

Dự toán kinh phí đầu tư cải tạo 38 công trình nêu trên vào khoảng 790 tỉ đồng. Trong đó, trường bắn súng, bắn đĩa bay tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội tốn nhiều nhất, vào khoảng gần 200 tỉ đồng, sân Mỹ Đình khoảng 110 tỉ đồng, Cung thể thao dưới nước khoảng 48 tỉ đồng. Các công trình còn lại ít nhất từ khoảng 15 tỉ, 17 tỉ đồng đến 21 tỉ đồng. Dự toán kinh phí tổ chức vào khoảng gần 960 tỉ đồng. Trong đó chi phục vụ công tác chuyên môn thi đấu khoảng 420 tỉ đồng, chi mua sắm trang thiết bị 200 tỉ đồng; công tác truyền thông 110 tỉ đồng; y tế - kiểm tra doping 31 tỉ đồng…

VN đấu tranh thành công Trước sự phản ứng của VN và một vài nước khác, chủ nhà Philippines ở SEA Games 30 đã có văn bản đồng ý bổ sung các cự ly môn điền kinh như: 5.000 m (nam, nữ); 10.000 m (nam, nữ); marathon (nam, nữ); đi bộ (nam, nữ) vào thi đấu. Như vậy, VN có khả năng giành thêm 4 HCV môn thể thao nữ hoàng, vì có những VĐV xuất sắc như Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Phạm Hồng Lệ, Phạm Thị Huệ, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thanh Phúc…

